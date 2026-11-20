El Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS) aprobó un nuevo Reglamento del Usuario para los servicios de agua potable y desagües cloacales de AySA, que establece nuevas condiciones para los cortes por falta de pago, amplía las instancias de atención y fija plazos para responder reclamos.



La normativa también incorpora mecanismos de protección para hogares con dificultades económicas y reconoce la intervención del organismo regulador ante incumplimientos de la empresa que brinda servicios en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y en 26 partidos del conurbano bonaerense, alcanzando a unos 14 millones de habitantes.

Uno de los principales cambios está relacionado con la deuda de los usuarios residenciales. Antes de avanzar con el corte del suministro, AySA deberá aplicar una restricción temporal del servicio de agua potable durante un plazo mínimo de 60 días corridos. Esta medida consiste en limitar el caudal entregado a cada unidad funcional y busca darles tiempo a los hogares para gestionar su incorporación al Programa de Tarifa Social o acordar un plan de pagos con la empresa.

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El reglamento también establece que AySA no podrá cortar el servicio de desagües cloacales a un usuario residencial sin la intervención previa del ERAS. Además, no podrá aplicar restricciones ni cortes cuando exista un acuerdo de pago vigente o una orden expresa del organismo regulador.

La protección alcanza también a hospitales, sanatorios y cárceles, considerados usuarios sensibles, y a quienes tengan vigente el beneficio de la Tarifa Social. En los casos en que se compruebe que una restricción o corte fue improcedente, la empresa deberá restablecer el servicio dentro de las 48 horas y compensar al usuario con una suma equivalente al 3% del importe de la última factura por cada día de demora.

Tarifa Social y atención al público



El nuevo reglamento incorpora expresamente el Programa de Tarifa Social, que contempla tres modalidades: Tarifa Social, Caso Social y Tarifa Comunitaria. Entre sus beneficios incluye descuentos en las facturas, planes de regularización de deudas sin intereses ni recargos y facilidades para pagar los cargos de conexión. La duración del beneficio será de 12 meses, con posibilidad de renovación.

En materia de atención, AySA deberá mantener su sede central y contar, como mínimo, con una oficina fija de atención presencial y una unidad móvil de rotación diaria en cada región y subdivisión operativa de la concesión: Norte, Oeste, Sudeste, Sudoeste y Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

En los casos de facturación incorrecta, el usuario tendrá garantizada la continuidad del servicio mientras se resuelve el reclamo, siempre que haya abonado la última factura consentida. Si se comprueba que pagó de más, AySA deberá ajustar la factura o compensar los importes, con los intereses correspondientes. Además, no podrá cobrar recargos ni intereses durante el período en que haya excedido el plazo establecido para responder.

Calidad y continuidad del servicio de AySA

En cuanto a la prestación, se establecen metas para atender problemas de infraestructura y funcionamiento. Entre ellas, se fija un plazo de 24 horas para resolver desbordes cloacales en la vía pública en tiempo seco y taponamientos cloacales. Para las interrupciones no programadas del servicio de agua potable, la concesionaria deberá alcanzar la resolución dentro de las 48 horas en al menos el 95% de los casos.

Cuando una interrupción del suministro de agua potable supere las 18 horas continuas desde que la empresa tomó conocimiento o recibió la denuncia de un usuario, deberá garantizar el abastecimiento de emergencia, con prioridad para los usuarios sensibles.

La aprobación del reglamento se produjo luego de un proceso de revisión que incluyó observaciones de la Sindicatura de Usuarios, la Defensoría del Pueblo bonaerense, la Defensoría del Pueblo de la Nación y asociaciones de consumidores. La Sindicatura había cuestionado 23 artículos del proyecto original presentado por AySA por considerar que algunas disposiciones podían representar un retroceso en los derechos de los usuarios.

Fuente: Agencia DIB