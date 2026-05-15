AySA anunció que llevará adelante obras de mejora en la distribución del servicio de agua potable en distintos sectores del partido de Pilar.

Según informó la empresa, los trabajos se desarrollarán desde las 22 horas del jueves 21 de mayo hasta las 8 de la mañana del viernes 22 de mayo, período durante el cual podría registrarse baja presión y/o falta de agua.

En la localidad de Del Viso, la afectación alcanzará el perímetro comprendido por las calles Lisandro De La Torre, Homero, Florida y Mar del Plata.

En Lagomarsino, los trabajos impactarán en la zona delimitada por Pedro Nieto, Ruta 26, Constitución, Guatemala, Austria, San Salvador, Noruega, Pablo Ezequiel Beliera y Mónaco.

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En tanto, en Pilar centro, el área afectada estará comprendida por General Miguel Soler, General Las Heras, 9 de Julio, avenida Tratado del Pilar, avenida Estanislao López, Alsina, Moreno, Ernesto Nazarre, concejal doctor Martitegui, Uruguay y José Mármol.

La empresa recomendó a los vecinos realizar un uso racional de las reservas domiciliarias mientras duren las tareas.

Además, AySA recordó que los usuarios pueden realizar consultas y gestiones a través del WhatsApp 11-5984-5794, sus redes sociales oficiales y la línea telefónica 0800-321-AGUA (2482).