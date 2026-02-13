AySA anunció cortes de agua y baja presión en puntos de Pilar
Las falencias se darán en Pilar centro y Del Viso. Responden a labores de mantenimiento que está realizando la empresa.
La empresa AySA, concesionaria del servicio de agua y cloacas de Pilar, anunció cortes en el suministro o baja presión en distintos puntos del distrito.
Las interrupciones se darán en Pilar centro y Del Viso, y responden a labores de reparación y mantenimiento que está llevando a cabo la firma, en el marco de Plan de Mejora y Mantenimiento de Red de Agua Potable en la Zona Norte.
“AySA informa que por tareas de mejora en la distribución del servicio, podría verse afectado el normal suministro del servicio con baja presión y/o falta de agua”, comunicó al empresa.
Las zonas
De acuerdo al detalle difundido por AySA, las áreas afectadas serán dos: el casco histórico de Pilar y zonas de Del Viso.
En ambos casos, las interrupciones se darán el jueves 19 de febrero en el horario de las 8 hasta las 14Hs.
En Pilar, el perímetro afectado es el comprendido por las calles Gral. Miguel Soler, Gral. Las Heras, 9 De Julio, Av. Tratado Del Pilar, Av. López Estanislao, Alsina, Moreno, Ernesto Nazarre, Martitegui, Uruguay y José Mármol.
Mientras que en el caso de Del Viso el área es la delimitada por las calles Lisandro De La Torre, Homero, Florida y Mar Del Plata.