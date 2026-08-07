AySA informó que continúa con el Plan de Mejora y Mantenimiento de Red de Agua Potable en la Zona Norte, lo que provocará baja presión y/o falta de agua en distintos sectores de Pilar.

Según el comunicado oficial de la empresa, los trabajos se realizarán el martes 11 de agosto, en el horario de 8 a 14, y afectarán a tres localidades del distrito.

En Del Viso, el perímetro comprendido corresponde a las calles Lisandro De La Torre, Homero, Florida y Mar del Plata.

En Pilar Centro, el área afectada incluye Gral. Miguel Soler, Gral. Las Heras, 9 de Julio, Av. Tratado del Pilar, Av. Estanislao López, Alsina, Moreno, Ernesto Nazarre, Cjal. Dr. Martitegui, Uruguay y José Mármol.

En Lagomarsino, el corte alcanzará a Pedro Nieto, Ruta 26, Constitución, Guatemala, Austria, San Salvador, Noruega, Pablo Ezequiel Beliera y Mónaco.

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