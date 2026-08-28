AySA anuncia cortes de agua en Del Viso, Pilar centro y Lagomarsino
Por trabajos de mantenimiento en la red, la baja presión y los cortes se extenderán por varias horas.
AySA informó que realizará tareas de mejora y mantenimiento en la red de agua potable de la Zona Norte, por lo que podría verse afectado el normal suministro del servicio en distintos sectores de Pilar, con baja presión o directamente falta de agua.
Zonas y horarios afectados
El corte regirá de 8 a 14 horas del próximo 3 de septiembre en el perímetro comprendido por las siguientes calles:
Del Viso: Lisandro de la Torre, Homero, Florida y Mar del Plata.
Pilar centro: General Miguel Soler, General Las Heras, 9 de Julio, avenida Tratado del Pilar, avenida Estanislao López, Alsina, Moreno, Ernesto Nazarre, concejal doctor Martitegui, Uruguay y José Mármol.
Lagomarsino: Pedro Nieto, RP26, Constitución, Guatemala, Austria, San Salvador, Noruega, Pablo Ezequiel Beliera y Mónaco.
Vías de contacto
Ante cualquier consulta, AySA puso a disposición de los usuarios el WhatsApp autogestionado 11-5984-5794, además de sus redes oficiales —Instagram (@aysa.oficial) y Facebook (AySA Argentina)— de 6 a 24 horas, y la línea 0800-321-AGUA (2482), disponible las 24 horas.