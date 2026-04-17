La empresa AySA informó que realizará tareas programadas de mejora en la red de distribución, por lo que podría verse afectado el normal suministro de agua potable en distintas localidades del partido de Pilar.

De acuerdo al comunicado oficial, los trabajos se llevarán adelante el martes 21 y el jueves 23, entre las 8 y las 14 horas, período durante el cual los usuarios podrían experimentar baja presión y/o falta de agua.

Las zonas alcanzadas por el operativo serán las siguientes:

Del Viso

En el perímetro comprendido por las calles Lisandro De la Torre, Homero, Florida y Mar del Plata.

Lagomarsino

En la zona delimitada por Pedro Nieto, Ruta Provincial 26, Constitución, Guatemala, Austria, San Salvador, Noruega, Pablo Ezequiel Belliera y Mónaco.

Pilar centro

En el área comprendida por las calles Miguel Soler, Las Heras, 9 de Julio, Avenida Tratado del Pilar, Avenida Estanislao López, Alsina, Moreno, Ernesto Nazarre, Concejal Martitegui, Uruguay y José Mármol.

Desde la empresa recomendaron a los vecinos tomar previsiones y hacer un uso racional de las reservas domiciliarias mientras duren las tareas.

Ante cualquier consulta, AySA recordó que se encuentran disponibles sus canales de atención mediante WhatsApp (11-5984-5794), redes sociales oficiales y la línea gratuita 0800-321-AGUA (2482) durante las 24 horas.

