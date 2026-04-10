La empresa AySA informó que podrían registrarse inconvenientes en el suministro de agua potable en distintos sectores de Pilar debido a trabajos de mejora en la red.

Según detallaron desde la compañía, las tareas forman parte del Plan de Mejora y Mantenimiento de la Red de Agua Potable en la Zona Norte, lo que podría generar baja presión o falta de agua en áreas puntuales del distrito.

Los trabajos están previstos para el jueves 16 de abril, entre las 8 y las 14, y afectarán a usuarios de tres localidades:

En Del Viso, el área comprometida está delimitada por las calles Lisandro de la Torre, Homero, Florida y Mar del Plata.

En Lagomarsino, el perímetro incluye Pedro Nieto, Ruta Provincial 26, Constitución, Guatemala, Austria, San Salvador, Noruega, Pablo Ezequiel Beliera y Mónaco.

En tanto, en el centro de Pilar, la zona afectada comprende General Miguel Soler, General Las Heras, 9 de Julio, avenida Tratado del Pilar, avenida Estanislao López, Alsina, Moreno, Ernesto Nazarre, concejal Doctor Martitegui, Uruguay y José Mármol.

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Desde AySA recomendaron a los vecinos hacer un uso racional del agua durante el horario de afectación, a fin de minimizar el impacto de los trabajos.

Ante consultas, la empresa recordó que los usuarios pueden comunicarse a través de WhatsApp (11-5984-5794), redes sociales oficiales o la línea telefónica 0800-321-AGUA (2482), disponible las 24 horas.