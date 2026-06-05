AySA informó que el jueves 11 de junio, entre las 8 y las 14 horas, podría registrarse baja presión o falta de agua en distintos sectores de Pilar por tareas de mejora en la distribución del servicio.

Del Viso y Lagomarsino

En Del Viso, el área afectada está delimitada por las calles Lisandro De La Torre, Homero, Florida y Mar del Plata.

En la localidad de Lagomarsino, en tanto. el corte comprende las calles Pedro Nieto, Ruta 26, Constitución, Guatemala, Austria, San Salvador, Noruega, Pablo Ezequiel Beliera y Mónaco.

Pilar centro

En Pilar centro, siempre de acuerdo al cronograma difundido por la empresa, el área afectada es la comprendida por las calles Gral. Miguel Soler, Gral. Las Heras, 9 de Julio, Av. Tratado del Pilar, Av. Estanislao López, Alsina, Moreno, Ernesto Nazarre, Cjal. Dr. Martitegui, Uruguay y José Mármol.

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AySA recomendó a los vecinos prever reservas de agua ante la posible interrupción del servicio.

Para consultas, AySA habilitó atención por WhatsApp al 11-5984-5794, sus redes sociales en Instagram (@aysa.oficial) y Facebook (AySA.Argentina) de 6 a 24, y la línea gratuita 0800-321-AGUA (2482) con servicio las 24 horas.