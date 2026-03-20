AySA anunció interrupciones programadas en el servicio de agua potable en distintos sectores del distrito de Pilar, donde podrían registrarse cortes o baja presión debido a trabajos de mejora en la red de distribución.

Según detalló la empresa AySA, las tareas se desarrollarán durante dos jornadas consecutivas y afectarán a barrios de las localidades de Del Viso, Lagomarsino y el centro de Pilar.

Zonas afectadas y horarios

Los trabajos están previstos para el miércoles 25 y jueves 26 de marzo, entre las 7 y las 14 horas, franja en la que podría verse alterado el normal suministro.

En Del Viso, el área comprometida está delimitada por las calles Lisandro de la Torre, Homero, Florida y Mar del Plata.

En el sector de Lagomarsino, el perímetro abarca Pedro Nieto, Ruta Provincial 26, Constitución, Guatemala, Austria, San Salvador, Noruega, Pablo Ezequiel Beliera y Mónaco.

Puede interesarte

Por su parte, en el centro de Pilar, los trabajos impactarán en la zona comprendida por General Miguel Soler, General Las Heras, 9 de Julio, Avenida Tratado del Pilar, Avenida Estanislao López, Alsina, Moreno, Ernesto Nazarre, concejal Doctor Martitegui, Uruguay y José Mármol.

Recomendaciones y vías de contacto

Desde la empresa indicaron que estas tareas forman parte de un plan de mejoras para optimizar la distribución del servicio en la red.

Ante posibles inconvenientes, se recomienda a los usuarios hacer un uso racional del agua, especialmente durante las horas en que se desarrollen los trabajos.

Para consultas o reclamos, AySA recordó que se encuentran habilitados sus canales de atención, entre ellos la línea de WhatsApp (11-5984-5794), redes sociales oficiales y el 0800-321-2482, disponible durante las 24 horas.