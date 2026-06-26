La Dirección de Vialidad de la Provincia de Buenos Aires avanza en trabajos de rehabilitación sobre la Ruta Provincial Nº6, en los tramos que atraviesan los partidos de Exaltación de la Cruz, Pilar y Campana.

La intervención incluye refuerzo en ambas calzadas, señalización vertical y horizontal, colocación de barandas de defensa vehicular, mejoramiento de alcantarillas para garantizar el escurrimiento y recambio de luminarias.

Conectividad regional

“Se trata de una obra que potencia el desarrollo y la conectividad en la Provincia, ya que esta ruta es uno de los accesos más importantes hacia la región metropolitana”, destacó el administrador de Vialidad, Roberto Caggiano, quien destacó “la visión del gobernador (Axel) Kicillof, que sigue invirtiendo en obras que mejoren la vida de las y los bonaerenses”.

Puede interesarte

Financiamiento del BID

La obra es parcialmente financiada por el Banco Interamericano de Desarrollo y forma parte del Programa de Conectividad y Seguridad en Corredores Viales, cuyo objetivo es mejorar las condiciones de seguridad y servicios para usuarios y transporte en general.