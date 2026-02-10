La línea Belgrano Norte atraviesa una nueva etapa de obras de infraestructura en el marco de un proceso de modernización que incluye la renovación de vías, mejoras en el señalamiento y la intervención en pasos a nivel y puentes ferroviarios. Los trabajos son impulsados por Trenes Argentinos Infraestructura (ADIF) a través de distintas licitaciones que se encuentran en diferentes fases de evaluación y adjudicación.

En los últimos días se produjo la apertura de los sobres correspondientes a las ofertas económicas para una de las intervenciones centrales del plan: la renovación de 17 kilómetros de vía. En esta licitación continúan en competencia dos consorcios, cuyas propuestas serán analizadas por el organismo estatal antes de definir la adjudicación.

El proyecto contempla la colocación de rieles de mayor calidad y su soldadura para conformar riel largo continuo, junto con la instalación de durmientes de hormigón y fijaciones elásticas. Además, se prevén tareas de mecanizado y el aporte de balasto, trabajos fundamentales para mejorar la estabilidad de la traza y reforzar las condiciones de seguridad en la operación diaria del servicio ferroviario.

Obras complementarias en estaciones y pasos a nivel

Además de la renovación principal de vías, el programa incluye intervenciones puntuales en distintos sectores del recorrido. Entre ellas se encuentra la ejecución de un tramo de vía tercera en la estación Grand Bourg, trabajos de adecuación en puentes ferroviarios y mejoras en 18 pasos a nivel distribuidos a lo largo de la traza.

También se prevé el reemplazo de aparatos de vía y una serie de mejoras en los sistemas de señalamiento. Dentro de este paquete se incluyen tareas vinculadas al sistema de frenado automático ATS, orientadas a optimizar la seguridad y la eficiencia de la circulación de las formaciones.

En paralelo, se avanzó con la apertura de sobres de otra licitación destinada a la adquisición de kits de accionamiento para aparatos de vía. En este caso se presentó una única empresa oferente. La compra contempla decenas de equipos de accionamiento y detectoras de aguja, que serán utilizados como complemento de las obras de infraestructura en distintos puntos de la línea.

Licitaciones en curso y financiamiento estatal

El conjunto de intervenciones previstas para el Belgrano Norte reúne actualmente seis licitaciones. Hasta el momento, solo una fue adjudicada y corresponde a obras de señalamiento en un tramo del recorrido. Las restantes se encuentran en proceso de análisis y evaluación.

Estas licitaciones abarcan la provisión e instalación de aparatos de vía en estaciones como Los Polvorines, Villa Rosa, Del Viso, Don Torcuato, Retiro y Grand Bourg, entre otras. Además, se evalúan propuestas para la incorporación de nuevos dispositivos y la ejecución de trabajos complementarios en distintos sectores de la traza ferroviaria.

Todas las obras serán financiadas por el Estado nacional, pese a que la línea se encuentra bajo operación privada desde hace más de tres décadas. El contrato original de concesión finalizó en 2018 y fue prorrogado en sucesivas ocasiones por distintas administraciones, hasta alcanzar la extensión vigente, que se mantiene hasta mediados de 2027.

El contexto del sistema ferroviario

La última prórroga de la concesión fue otorgada con el objetivo de coordinar un futuro esquema de reconcesión en conjunto con la línea Urquiza, la otra línea de pasajeros del área metropolitana que continúa bajo gestión privada desde la década de 1990.

En paralelo, el Gobierno nacional avanza en el diseño de un modelo de privatización del sistema ferroviario, con asistencia de organismos internacionales. Mientras ese proceso se encuentra en etapa de definición, el Estado continúa asumiendo el financiamiento de obras en distintas líneas concesionadas, tanto de pasajeros como de cargas.