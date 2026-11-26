Trenes Argentinos Infraestructura (ADIF) avanza con distintos procesos de licitación para renovar señalamiento, vías, andenes y pasos a nivel del tren San Martín, en un recorrido que va desde la estación Retiro hasta Pilar y se extiende hasta Dr. Cabred.

Los procesos llegan después de que el Ministerio de Economía dejara sin efecto, mediante la Resolución 343/2025, la licitación para renovar vías y señalamiento del ramal Retiro–Pilar. Aquel llamado se había realizado el 17 de octubre de 2022 y tuvo como única firma postulada a Panedile Argentina.

Una sola oferta en carrera para Retiro y Palermo

De acuerdo con el relevamiento del medio especializado enelSubte, la licitación para las obras en Retiro y Palermo se lanzó en mayo de 2026 y ADIF abrió el segundo sobre, el de la oferta económica.

Según esa publicación, quedó en carrera solo la UTE Panedile Argentina – Siemens, mientras que la UTE Ferromel – Herso fue descartada. En los próximos días, indicó el medio, se esperan avances en las etapas administrativas hacia la adjudicación.

Puede interesarte

Qué incluyen las obras en Retiro y Palermo

El proyecto contempla modernizar el señalamiento y las telecomunicaciones entre Retiro y Palermo, renovar los aparatos de vía en Retiro San Martín, Empalme Ocampo y Palermo, y ampliar el andén Z en 35 metros. También prevé una nueva cabina de señales y un puesto de visualización en Retiro, además de reformas en cabinas y salas técnicas.

En la estación Palermo, los trabajos incluyen la habilitación del acceso sobre la avenida Juan B. Justo, con nuevas boleterías y cabinas de seguridad, la renovación de sanitarios, la recuperación y ampliación de refugios en andenes, trabajos en cerramientos y escaleras, y la resolución de filtraciones. Según los pliegos, Palermo "se usará como cabecera durante los cortes de servicios programados" por las obras en Retiro.

Vías y pasos a nivel en el tramo hacia Pilar

En el sector hacia Pilar, la renovación de vías entre Caseros y Pilar está en evaluación de ofertas, con cinco consorcios compitiendo, de acuerdo con enelSubte. En tanto, se preadjudicó la intervención de una docena de pasos a nivel entre Pilar y Dr. Cabred.

Durmientes, puente y coches

Por su parte, ADIF evalúa ofertas para la compra de más de 28 mil durmientes sintéticos y adjudicó la reparación del puente sobre el río Reconquista. La adquisición de durmientes sintéticos de trocha ancha para la línea figura en el Boletín Oficial, con una prórroga de apertura al 23 de octubre de 2026.

La publicación también señala que se adjudicó la reparación general de 117 coches, que incluye la instalación de aire acondicionado, y que hay una compra de 23 aparatos de vía con cuatro firmas compitiendo.