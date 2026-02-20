El Municipio de Pilar avanza con el plan hidráulico para evitar anegamientos en las localidades. Los trabajos llegaron al centro de la localidad de Manuel Alberti y se suman a los que se concretan en los barrios El Rocío y la ya finalizada obra en William Morris.

En ese contexto, el intendente Federico Achával recorrió este nuevo avance en el centro de Manuel Alberti, que, tal como señalaron desde la Comuna, se trata de obras que “son clave para evitar anegamientos y mejorar la circulación de agua en toda la localidad”.

Durante la recorrida, el jefe comunal expresó: “Vinimos a ver cómo avanza la obra hidráulica en el centro de Manuel Alberti que en esta nueva etapa se conectará con la obra hidráulica que sigue avanzando en el barrio El Rocío, también en esta localidad”. “Esta obra es muy importante porque viene a darle respuesta a una demanda histórica de la comunidad”, remarcó.



El intendente estuvo acompañado por la secretaria General, Soledad Peralta; el secretario de Gobierno, Santiago Laurent, y el titular de Infraestructura, Luis Bonfante.



"Seguimos trabajando para transformar cada una de las localidades de Pilar", cerró Achával.

Las tareas hidráulicas también se vienen llevando adelante en el centro de Pilar, actualmente avanzando por la calle Ituzaingó.

Esas obras forman parte de un plan integral de transformación que incluye varias obras estructurales y que se fueron ejecutado por etapas.

Entre ellas se destacan el entubamiento del Canal Agustoni, la obra del reservorio de la Plaza 12 de Octubre, con capacidad para absorber un millón de litros de agua de lluvia.

Se suma además una tercera etapa junto con la obra de ensanchamiento y repavimentación de la Ruta 8, entre las calles Uruguay y Zeballos. Incluyó la construcción de nuevos caños troncales en la zona del barrio Villa Delia y nuevos conductos y sumideros en las esquinas de esta ruta con las calles Ituzaingó y San Martín. Estos trabajos permitieron conectar el drenaje de agua de la zona alta de Pilar centro con el nuevo Canal Agustoni.

Paralelamente, en esta etapa se ejecutó la obra para habilitar el tránsito vehicular en la calle Rivadavia, entre Lorenzo López e Independencia, - donde por casi más de 12 años funcionó la peatonal – lo que “mejoró la captación y circulación de agua por debajo de la calzada y su conectividad con el reservorio de la Plaza 12 de Octubre”.