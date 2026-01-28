El intendente Federico Achával recorrió los nuevos avances de la obra hidráulica que se está realizando en Pilar centro. De esta manera, esta obra que mejorará el drenaje del agua en la zona y conectará este nuevo sistema de desagüe con el Río Luján sigue avanzando, señalaron desde el Municipio.

Durante la recorrida, Achával señaló: “Hoy recorrimos el inicio de una nueva etapa de esta obra que nos va a permitir mejorar la circulación del agua en todo el centro de Pilar y resolverá problemas estructurales en la zona".

Puede interesarte

Estos trabajos se suman al plan integral de transformación y puesta en valor del centro de Pilar, con el ensanchamiento y repavimentación de la ruta 8, y las nuevas veredas y luminarias.

“Vamos a continuar trabajando para transformar Pilar centro y cada uno de nuestros barrios y localidades”, cerró el intendente.

Acompañaron al intendente el secretario de Gobierno, Santiago Laurent, y el secretario de Infraestructura, Luis Bonfante.

