La preocupación crece entre vecinos y conductores que transitan a diario por la autovía Pilar-Pergamino, especialmente en la zona de Fátima, a la altura del kilómetro 61. Allí, un sector señalado como crítico concentra reclamos por la falta de obras y mantenimiento, en un contexto que ya dejó consecuencias fatales.

Un relevamiento realizado en el lugar reveló una serie de falencias que, combinadas, incrementan el riesgo vial. Entre los principales problemas se destacan la escasa visibilidad por el crecimiento del pasto en las banquinas, la ausencia de iluminación en amplios sectores, incluidas las colectoras, y el deterioro de la calzada, con roturas que obligan a maniobras bruscas para esquivar pozos.

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El tramo más comprometido se extiende desde el sector conocido como “El Panchito” hasta Parada Robles, donde durante la noche la circulación se vuelve especialmente peligrosa por la falta de luz. A esto se suma el estado del asfalto en inmediaciones del peaje, donde se registran deformaciones y sectores dañados que afectan tanto a vehículos livianos como de gran porte.

La estación de peaje también presenta signos de deterioro, con escaso mantenimiento y sin iluminación adecuada, a pesar de que el cobro del servicio se mantiene. Esta situación refuerza los cuestionamientos de quienes utilizan la traza a diario y reclaman intervenciones concretas.

La autopista se encuentra bajo la órbita de Corredores Viales, que a su vez debe ser auditada por el Gobierno Nacional, en medio de un escenario de incertidumbre respecto a su futuro concesionario. Sin embargo, para los usuarios, la discusión administrativa queda relegada frente a una demanda urgente: la ejecución de obras que permitan mejorar las condiciones de seguridad.

El riesgo ya tuvo consecuencias fatales. En 2019, un hombre de 41 años murió tras un siniestro en la zona, mientras que en 2025 un joven de 21 años perdió la vida luego de perder el control de su motocicleta e impactar contra un guardarraíl en un sector sin iluminación.

Para vecinos y familiares de las víctimas, estos hechos no son aislados, sino que reflejan un problema estructural que persiste en el tiempo. En ese marco, el reclamo apunta a que se ejecuten obras de manera urgente para revertir un escenario que, aseguran, sigue poniendo vidas en riesgo.