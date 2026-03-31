Las empresas concesionarias de los Accesos Norte (AUSOL) y Oeste a la Ciudad de Buenos Aires anunciaron la implementación de una nueva modalidad de pago electrónico en sus estaciones de peaje.

A partir de hoy, los usuarios podrán abonar la tarifa de manera rápida y sin contacto, utilizando tarjetas de débito o crédito Visa y MasterCard, así como también dispositivos con tecnología NFC, como teléfonos celulares. Esta innovación busca agilizar la circulación, reducir el uso de efectivo y brindar una experiencia más cómoda, segura y eficiente para los conductores.

El funcionamiento es simple: al llegar al peaje, los usuarios deberán optar por las vías señalizadas como “Pago Electrónico” (identificadas con cartelería violeta). Allí encontrarán una terminal de cobro, donde podrán apoyar su tarjeta o dispositivo móvil. Una vez validada la operación en pantalla, la barrera se abrirá automáticamente.

Principales beneficios para los usuarios:

●Mayor control: posibilidad de consultar todas las transacciones y descargar comprobantes desde los sitios web oficiales de las concesionarias, facilitando un seguimiento claro de los gastos.

●Más opciones de pago: el sistema permite abonar con tarjetas de débito, crédito y dispositivos NFC, ampliando las alternativas disponibles.

●Ahorro de tiempo: la tecnología contactless reduce demoras en las estaciones de peaje al evitar el uso de efectivo.

“Con esta incorporación, ambas concesionarias continúan avanzando en la modernización de sus servicios, promoviendo soluciones que mejoran la experiencia de los usuarios y optimizan la operación del sistema vial”, señalaron las empresas.