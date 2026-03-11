Autopistas del Sol (Ausol) finalizó la cuarta etapa de su programa de rehabilitación de pavimentos en el Acceso Norte a la Ciudad de Buenos Aires. Esta intervención, que abarca uno de los tramos más transitados del corredor, tiene como objetivo “mejorar la seguridad vial, el confort de los conductores y la sostenibilidad de la infraestructura vial, beneficiando a miles de usuarios que transitan diariamente por la zona”, señalaron desde la empresa.

La obra se centró en la repavimentación de los carriles medios y lentos entre el kilómetro 32+050 (Bifurcación) y el kilómetro 24+440 (Buen Ayre), un tramo clave en el acceso a la ciudad. Los trabajos se realizaron de manera nocturna, de 21:00 a 04:00, para minimizar el impacto sobre el tráfico diario. El tránsito se mantuvo en media calzada, lo que permitió mantener la circulación constante de vehículos mientras se ejecutaban las tareas de rehabilitación.

Durante los 125 días de ejecución, se llevaron a cabo trabajos en la capa de rodamiento y la base del pavimento. Primero, se retiró la capa deteriorada y se colocó una nueva capa de rodamiento de 3 cm de espesor, utilizando materiales de última tecnología. “Esta intervención no solo mejora la calidad de la conducción, sino que también garantiza una mayor durabilidad y seguridad para los usuarios”, explicaron.

Sustentabilidad

Con el objetivo de avanzar hacia un uso cada vez más eficiente de los recursos, Autopistas del sol incorporó un 20 % de Material Asfáltico Reciclado (RAP), que contribuye a disminuir el impacto ambiental al mismo tiempo que genera ahorro en los costos de la obra. Además, se realizaron tareas de fresado de base, con espesores variables, dependiendo del deterioro del pavimento existente. También se repuso la demarcación horizontal en distintas extrusiones para mejorar la visibilidad y seguridad, especialmente durante la noche.

“El uso de RAP contribuye al desarrollo sostenible del sistema vial, combinando eficiencia operativa con una gestión más responsable de los insumos y reafirma el compromiso de Autopistas del Sol con la innovación”, destacaron desde la empresa.

“La intervención no solo mejoró la calidad del pavimento, sino que también optimiza la experiencia de conducción para los miles de vehículos que transitan a diario por esta importante arteria vial”, concluyeron desde Autopistas del Sol.