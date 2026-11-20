Autopistas del Sol (Ausol) confirmó, junto con Autopistas del Oeste, el fin del pago en efectivo en los peajes de Acceso Norte y Acceso Oeste a partir del 1 de enero de 2027.

Quienes no tengan TelePASE deberán usar las vías identificadas como “Pago Electrónico”, donde se podrá abonar con QR o con tarjetas de débito y crédito.

Qué opciones quedan para quien no tiene la oblea

Según informaron las concesionarias a Pilar de Todos, en las vías de Pago Electrónico se podrá pagar con códigos QR o con pagos sin contacto. Estos últimos se harán con tarjetas de débito y crédito Visa y Mastercard con tecnología NFC.

Las tarifas cambian según el medio de pago

El valor del peaje varía según el medio elegido. Las concesionarias precisaron que TelePASE es la alternativa más conveniente, ya que las otras encarecen el servicio.

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Más del 90 % de los usuarios ya está adherido

Más del 90 % de los usuarios ya cuenta con TelePASE, según indicaron las empresas. Esa adhesión, sostuvieron, acompaña la digitalización de ambas autopistas y permite avanzar hacia un cobro autónomo y electrónico. El objetivo, agregaron, es agilizar la circulación y reducir los tiempos de espera.

Una apuesta por los pagos automáticos y electrónicos

“Continuamos mejorando la oferta de pagos automáticos y electrónicos en nuestras estaciones de peaje, apostando a soluciones más ágiles, a partir de tecnología probada, confiable y que brinda a los usuarios garantías de seguridad y trazabilidad de las transacciones”, destacó Ezequiel Hermida, director adjunto de operaciones de Autopistas del Sol y Autopistas del Oeste, ante el cambio en el sistema de cobro.

Consulta de viajes y comprobantes online

Las nuevas modalidades permiten además consultar las transacciones y descargar los comprobantes de viaje en los sitios web oficiales de ambas concesionarias.

Qué tramos alcanza la medida

Ausol es la concesionaria del Acceso Norte, principal vía de entrada a la Ciudad de Buenos Aires, de sus ramales hasta Pilar, Campana y Tigre, y de la Avenida General Paz. Por su parte, Autopistas del Oeste administra el Acceso Oeste, desde Luján.