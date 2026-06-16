La Auditoría General de la Nación (AGN) documentó un cuadro de deterioro profundo en el Ferrocarril San Martín, la línea que conecta Retiro con Pilar: en 2024, los accidentes crecieron un 72% y los fallos técnicos como causa directa de incidentes se multiplicaron un 400%.

El informe, aprobado el jueves pasado y difundido por La Nación, concluye que el Estado falló en todos sus eslabones. La Comisión Nacional de Regulación de Transporte (CNRT) ejecutó de manera parcial sus programas de inspección y no realizó seguimiento efectivo de los planes de mantenimiento.

La Secretaría de Transporte, por su parte, nunca devolvió formalmente los informes de evaluación que recibió del regulador. En tanto, la operadora —la Sociedad Operadora Ferroviaria (Sosfe)— respondió apenas el 38% de las observaciones formuladas.

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Irregularidades

Las irregularidades sin respuesta más frecuentes se detectaron en comunicaciones, sistemas de radio y procedimientos de cabinas de señales, áreas críticas para la seguridad de una línea que transporta 28 millones de pasajeros al año.

Presupuesto que no alcanzó

La AGN también identificó una restricción severa en el financiamiento del mantenimiento. El presupuesto asignado a Sosfe cubrió el 43% de lo requerido en 2023 y apenas el 29% en 2024. Como consecuencia, las unidades detenidas o con alta tasa de fallas se multiplicaron.

El organismo recordó además que en 2018 la Argentina obtuvo un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por 400 millones de dólares —más 122 millones de aporte local— para modernizar formaciones, sistemas e infraestructura del San Martín. Sin embargo, a través de su Resolución 343/25, el Ministerio de Economía reasignó ese crédito al “Programa de Apoyo a la Sostenibilidad Fiscal y el Crecimiento”.

El choque de Palermo y la emergencia sin ejecutar

En mayo de 2024, dos formaciones del San Martín colisionaron a pocos metros de la estación Palermo.

Sesenta pasajeros resultaron heridos; la mitad fue trasladada con código rojo. Una de las unidades había impactado contra una formación vacía detenida en plena vía.

Un mes más tarde, el Gobierno declaró por decreto la Emergencia Ferroviaria y asignó 1,3 billones de pesos para reforzar el sistema. Sin embargo, a un año y medio de esa declaración, se habían utilizado solo $658.242 millones —el 51% de los fondos disponibles.

“El fracaso es estructural”

El auditor y exsenador nacional Luis Naidenoff sostuvo que el informe “documenta serias irregularidades” y que “el fracaso es estructural y atraviesa distintas gestiones con distintas visiones políticas”. Al indicar que la AGN ya había relevado irregularidades antes de la tragedia de Once —donde una formación del Sarmiento chocó contra un paragolpes y dejó 51 víctimas fatales—, advirtió sobre los riesgos de ignorar alertas similares.

Ante este cuadro, la AGN evalúa presentar una denuncia formal. La decisión quedará en manos de la Secretaría Legal y Técnica del organismo.

