La Parroquia Nuestra Señora del Pilar invita a la comunidad a participar de las celebraciones de Semana Santa que ya se aproximan.

Para ello, ya cuentan con un cronograma con días y horarios para quienes deseen compartir la riqueza de las celebraciones propias de este tiempo litúrgico.

Puede interesarte

“Esta semana comienza con el Domingo de Ramos y termina con el Domingo de Pascua. Vivir la Semana Santa es acompañar a Jesús con nuestra oración, sacrificios y el arrepentimiento de nuestros pecados. Asistir al Sacramento de la Penitencia en estos días para morir al pecado y resucitar con Cristo el día de Pascua”, remarcaron desde el Templo pilarense.

Y agregaron que “lo importante de este tiempo no es el recordar con tristeza lo que Cristo padeció, sino entender por qué murió y resucitó”.

“Es celebrar y revivir su entrega a la muerte por amor a nosotros y el poder de su Resurrección, que es primicia de la nuestra. La Semana Santa fue la última semana de Cristo en la tierra. Su Resurrección nos recuerda que los hombres fuimos creados para vivir eternamente junto a Dios”, resaltaron.

Domingo de Ramos:

Celebración de la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén en la que todo el pueblo lo alaba como rey con cantos y palmas. “Por esto, nosotros llevamos nuestras palmas a la Iglesia para que las bendigan ese día y participemos en la misa”. BENDICIÓN DE RAMOS: sábado 28 de marzo – Misa de 19 hs.

Domingo 29 de marzo: Misas a las 09:00 hs y 11:00 hs.

17: 30hs, Procesión de Ramos (concentración en Yrigoyen y Belgrano, terminando en Parroquia)

18:00 hs Misa Central de Ramos (en el atrio de la Parroquia).

1 de abril - miércoles Santo -

Misa Crismal: renovación de Promesas sacerdotales

Santa Misa en CATEDRAL SANTA FLORENTINA en CAMPANA

Micro para los fieles que deseen ir a Campana: Elizabeth 011-39315321



TRIDUO PASCUAL

Jueves Santo

“Este día recordamos la Última Cena de Jesús con sus apóstoles en la que les lavó los pies dándonos un ejemplo de servicio. En la Última Cena, Jesús se quedó con nosotros en el pan y en el vino, nos dejó su cuerpo y su sangre. Es el jueves santo cuando instituyó la Eucaristía y el Sacerdocio. Al terminar la última cena, Jesús se fue a orar, al Huerto de los Olivos. Ahí pasó toda la noche y después de mucho tiempo de oración, llegaron para detenerlo”.

2 de ABRIL Jueves Santo – institución de la Eucaristía, lavado de pies.

Misa a las 19:00 hs, frente al Hogar de ancianos Silvio Braschi sobre la calle Tucumán.

Luego, procesión con el Santísimo hasta la Parroquia, donde continúa la adoración.

Viernes Santo:

“Ese día recordamos la Pasión de Nuestro Señor: Su prisión, los interrogatorios de Herodes y Pilato; la flagelación, la coronación de espinas y la crucifixión. Lo conmemoramos con un Via Crucis solemne y con la ceremonia de la Adoración de la Cruz”.

3 de ABRIL - Viernes Santo -

15 hs: Celebración de la Pasión y muerte del Señor. Adoración a la Cruz.

18 hs: Vía Crucis Viviente Interpretado por jóvenes de la POSADA DE LA VIDA

Al finalizar: Adoración al Cristo yacente.

Sábado Santo o Sábado de Gloria

“Se recuerda el día que pasó entre la muerte y la resurrección de Jesús. Es un día de luto y tristeza pues no tenemos a Jesús entre nosotros. Las imágenes se cubren y los sagrarios están abiertos. Por la noche se lleva a cabo una vigilia pascual para celebrar la Resurrección de Jesús. Vigilia quiere decir “la tarde y noche anteriores a una fiesta.”. En esta celebración se acostumbra bendecir el agua y encender las velas en señal de la Resurrección de Cristo, la gran fiesta de los católicos.

4 de ABRIL - sábado de Gloria -

Santa Misa de Vigilia Pascual a las 22:00 hs Bendición del fuego Bendición del Cirio Pascual (traer velas) Bendición del agua (renovación del bautismo).-

5 de ABRIL Domingo de Resurrección

Misa de Pascua de Resurrección a las 09:00 hs, 11:00 hs y 19:00 hs.

