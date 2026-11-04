Del 16 al 22 de noviembre se realizará la XIII Semana del Emprendedor Pilarense, una iniciativa impulsada por Pilar Emprende en el marco de la Semana Global del Emprendimiento (Global Entrepreneurship Week – GEW), que busca promover el talento local, fortalecer el ecosistema emprendedor y generar nuevas oportunidades de capacitación y vinculación.

Durante siete días, emprendedores, PyMEs, comerciantes, profesionales, empresas, instituciones educativas y organizaciones podrán participar de una programación que combinará charlas, talleres, encuentros de networking, actividades de formación y espacios de intercambio de experiencias.

La edición 2026 se desarrollará bajo cuatro ejes temáticos: Inteligencia Artificial y Transformación Digital; Inclusión Económica y Liderazgo Femenino; Networking estratégico para vinculaciones de valor; y Soberanía Hogareña y apoyo emprendedor.

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Con actividades principalmente virtuales, pero también con encuentros presenciales en distintos espacios de Pilar, la Semana propone acercar herramientas concretas para quienes buscan iniciar, consolidar o hacer crecer sus proyectos.

Una agenda con herramientas para emprender y hacer crecer los negocios

La programación comenzará el lunes 16 de noviembre, con el taller virtual “Confiar en mí para avanzar. Creencias, confianza y posibilidades para emprender”, a cargo de María Villalba, a las 11 horas. Por la tarde, a las 16, Elizabeth Farías brindará una capacitación virtual sobre optimización de LinkedIn y marca empleadora para atraer clientes y aliados estratégicos.

También durante la semana se realizará un Curso virtual por Zoom: Manipulación Segura de Alimentos destinado a emprendedores de la Economía Popular en horario a confirmado, organizado por la SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA POPULAR de la Municipalidad de Pilar.

El martes 17 estará dedicado a dos aspectos fundamentales del desarrollo emprendedor.

Una vez más se suma una edición especial del Mercado de la Economía Popular de 10 a 19 hs. en el Paseo Antonio Toro de Presidente Derqui organizado por la SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA POPULAR.

A las 14 horas, la Asociación Civil Mujeres en Acción organizará un encuentro por Instagram sobre autonomía económica, cuidados y redes entre mujeres. A las 18, Patricia Cecchini abordará vía Zoom una de las principales inquietudes de quienes emprenden: cómo calcular correctamente los costos de un negocio.

El miércoles 18 tendrá una programación especialmente orientada al networking, la tecnología y las ventas. A las 9 horas se realizará el desayuno presencial “Networking Estratégico con IA”, a cargo de la Lic. María Fernanda Ipata, organizado por la Cámara PyME de Pilar en el coworking de la Cámara, en la sede de la Universidad Siglo 21 de Vía Pilar.

A las 14 horas, en SCIPA, Pedro Lagrave 563, se desarrollará el taller presencial “Vendé con los ojos. Fotografía de producto con celular para comerciantes”, a cargo de Bernardo Sabisky.

La jornada concluirá a las 18 horas con una charla virtual de Omar Nievas, quien propondrá cambiar la mirada sobre el networking: pasar de acumular contactos a construir y cuidar relaciones de valor.



Ecosistema emprendedor, finanzas y desarrollo profesional

El jueves 19 de noviembre en el marco del Día de la Mujer Emprendedora, a las 10 hs tendrá lugar el Desayuno: “Mañana de Mujeres que Emprenden: Conectadas para Crecer” organizado por la Subsecretaría de Economía Popular en Bolívar 768, Pilar Centro.

A las 18 horas, se realizará el panel “Fortaleciendo Ecosistemas Emprendedores. Casos de éxito, Formación y Políticas Públicas”, un espacio para abordar experiencias y herramientas vinculadas con el fortalecimiento del entramado emprendedor.

A las 19 horas, Silvio Vernier brindará la charla virtual “Emprender en épocas de crisis. Cómo transformar la incertidumbre en oportunidades”.

El viernes 20, a las 10.30 horas, Angie Dilaj, de LightCap Group, estará a cargo de la capacitación virtual “Finanzas para emprender: herramientas prácticas para ordenar, hacer crecer y financiar tu negocio”.

Ese mismo día, a las 19 horas, Silvia Fincic presentará su primer libro, “De la empresa al desarrollo personal”, en el CAU de la Universidad Siglo 21, en Vía Pilar.

El sábado, protagonismo para las emprendedoras y la producción textil

El sábado 21 de noviembre comenzará a las 9 horas con la charla virtual “Emprendedoras como proveedoras del Parque Industrial. Qué se necesita y cómo capacitarlas”, a cargo de María Eva González, de Mujeres por la Industria.

Por la tarde, la actividad se trasladará al Vagón de la Red de Costureras de Pilar, ubicado en Estanislao Zeballos 1100, Pilar centro.

Entre las 14 y las 17 horas se realizará la feria “Anticipando la Navidad”, destinada a emprendedores textiles e invitados.

La jornada incluirá el taller gratuito “El ABC de la Costura”, a las 14 horas, y una charla motivacional para emprendedores textiles a cargo de Silvia de Compostela, a las 16 horas, que no requiere inscripción previa.

Estas propuestas permitirán visibilizar el trabajo de los emprendedores textiles y generar espacios de capacitación, intercambio y comercialización.

Una construcción colectiva para fortalecer el ecosistema local

La XIII Semana del Emprendedor Pilarense vuelve a poner en valor el trabajo colaborativo entre emprendedores, profesionales, empresas, cámaras empresariales, universidades, instituciones educativas y organizaciones de la comunidad.

Bajo la consigna “Vos también sos parte”, Pilar Emprende promueve una participación abierta y colaborativa, donde cada actor puede aportar conocimientos, experiencias, recursos, contactos y oportunidades.

La propuesta busca que las actividades no sean únicamente espacios de capacitación, sino también puntos de encuentro capaces de generar nuevas relaciones comerciales, alianzas y proyectos conjuntos.

“Ideas que conectan. Negocios que crecen” es el concepto que acompaña esta nueva edición, con la convicción de que compartir conocimientos y construir redes fortalece las posibilidades de desarrollo de toda la comunidad.

Inscripciones y agenda completa



Las actividades cuentan con distintas modalidades de participación y requisitos de inscripción. Algunas propuestas son gratuitas y otras tienen condiciones particulares, por lo que se recomienda consultar la información específica de cada encuentro.

La agenda se encuentra publicada en el sitio oficial de Pilar Emprende y podrá incorporar nuevas propuestas o actualizaciones. Conocer la agenda aquí https://pilaremprende.com.ar/agenda2026/

XIII Semana del Emprendedor Pilarense



Fecha: 16 al 22 de noviembre de 2026

Modalidad: Actividades virtuales y presenciales

Organiza: Pilar Emprende

Agenda completa e inscripciones:

https://pilaremprende.com.ar/agenda2026/

Más información:

https://linktr.ee/semanadelemprendedor