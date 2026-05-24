Tras el fuerte choque de un camión en la Autopista Panamericana que provocó el derrumbe de un puente peatonal en el Ramal Escobar, la estructura ya fue removida con un despliegue que demandó el corte total de la traza durante más de 25 horas.

Así lo especificaron desde la concesionaria de la traza, Autopistas del Sol. Señalaron que el operativo se desplegó durante la madrugada del sábado, minutos después del siniestro ocurrido pasadas las 4.30 de la mañana.

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A la altura del Km 49,850 del ramal Escobar, un camión que transitaba cargado con 25m3 de arena, chocó contra la estructura que terminó cayendo sobre la calzada.

A partir de allí, fue necesaria la intervención de peritos provinciales y federales, que, por disposición de la fiscalía, llevaron adelante tareas de rigor que se extendieron hasta las 14:30 horas.

Luego de la intervención de los equipos de emergencia de la concesionaria para asistir a los heridos, el equipo de Autopistas del Sol inició los trabajos para desmontar la estructura dañada de manera segura y retirar los vehículos involucrados.

Para llevar a cabo esta tarea se requirió la participación de las áreas de Seguridad Vial, Conservación y Mantenimiento, Iluminación y otros equipos de apoyo técnico y operativo.

En total fueron más de 70 personas, entre ingenieros, técnicos, oficiales, operadores, coordinadores y supervisores, las necesarias para despejar la calzada de la Panamericana.

Para el desmonte de la estructura, además se utilizaron móviles de emergencia con equipamiento adecuado, camiones, hidrogrúas, dos grúas pluma de 25 Tn. y 1 de 70 Tn., camiones volcadores, palas retroexcavadoras con martillo neumático y minicargadoras.

Como resultado de la complejidad del operativo, el tránsito permaneció interrumpido durante más de 25 horas, logrando habilitarse la circulación a las 5:20 horas de este domingo.