En los últimos días, arribaron al puerto de Buenos Aires tres nuevas locomotoras que se incorporarán al ferrocarril San Martín que une Retiro con Pilar.

Las unidades son diésel-eléctricas de origen chino y fueron descargadas en el Puerto en una operación logística de gran porte realizada en la dársena E, luego de sucesivas postergaciones que habían demorado su arribo al país.

Se trata de locomotoras modelo SDD7, fabricadas por la empresa china CRRC Dalian, idénticas a las que actualmente se encuentran en servicio en el Tren San Martín.

Según se especificó, cada una de las máquinas tiene un peso aproximado de 114 toneladas y forma parte de una compra que había sido adjudicada en 2021, pero que permaneció paralizada durante más de dos años.

La descarga de las locomotoras estuvo a cargo del operador logístico Loginter y requirió un despliegue técnico especial debido al tamaño y peso de las unidades. Según detallaron desde la empresa, la maniobra se realizó en modalidad tándem, con dos grúas operando de manera simultánea para cada locomotora.

Del operativo participaron equipos de Trenes Argentinos Operaciones, la Administración General de Puertos y la naviera BBC Chartering, en un trabajo coordinado que se extendió durante varias horas.

El arribo se concretó finalmente en febrero, luego de que inicialmente se anunciara para enero. Fuentes del sector ferroviario habían anticipado que los retrasos respondían a problemas logísticos y administrativos vinculados al envío internacional.

La adquisición de estas tres locomotoras fue adjudicada a CRRC en 2021, pero el contrato quedó virtualmente congelado por la falta de pagos. Recién el año pasado, en un contexto de fuerte deterioro del parque tractivo del San Martín, se reactivó la operación con el desembolso de un anticipo de 2 millones de dólares, sobre un monto total cercano a los 7 millones.

Desde el ámbito oficial indicaron que el pago completo se terminó de cancelar en 2025, lo que permitió finalmente liberar las unidades y concretar su envío al país.



Ahora, las locomotoras deberán atravesar los procesos habituales de alistamiento, ajustes y pruebas técnicas antes de ser incorporadas de manera efectiva al servicio.