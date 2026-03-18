Hasta el 4 de abril podrá visitarte una nueva edición de Estilo Pilar en Cardinal Shopping (Domingo Prat 3426, Pilar del Este), de los desarrolladores Loraschi - Batalla.

El recorrido integra espacios de interiorismo, instalaciones artísticas, propuestas de paisajismo y tendencias en arquitectura. El evento convoca a profesionales, estudios y marcas que presentan propuestas pensadas para inspirar, experimentar y acercar el diseño a la vida cotidiana.



Este año, la exposición alcanza su edición número 20, un hito que refleja más de dos décadas de crecimiento, alianzas y evolución creativa. Concebida como una edición homenaje bajo el concepto Boutique, la propuesta retoma el espíritu de las muestras curadas y cercanas, con foco en un diseño real, coherente y sin excesos, pensado para transmitir la sensación de que cualquiera de los espacios podría ser usado en casa.

Ese enfoque se traduce en un recorrido que integra creatividad, diseño, arte y lifestyle junto con propuestas comerciales y gastronómicas, en una experiencia integral que acerca las distintas disciplinas a un público amplio y renueva el lenguaje del evento en cada edición.

“Cada edición dejó algo, y llegar a la veinte significa mirar hacia atrás y ver todo lo construido: tendencias compartidas, espacios creados y, sobre todo, un impacto solidario que se fortaleció año tras año”, afirma Mercedes Pieres, fundadora y miembro de la Comisión Directiva Amigos del Pilar

Tendencias que marcan la temporada



Las tendencias presentes este año reflejan una convivencia de estilos y miradas: desde una nostalgia retro y el regreso del minimalismo japonés hasta expresiones más maximalistas. También se observa una fuerte valorización de lo artesanal y de lo local, junto con una mayor conciencia en el uso de recursos. En cuanto a materialidad, predominan paletas neutras combinadas con acentos de color y materiales nobles como madera, mármol, piedra y metales, elementos que anticipan el rumbo estético de la temporada.

A lo largo de su trayectoria, la muestra fue consolidando distintos espacios y disciplinas dentro de su recorrido. De este desarrollo surgió Estilo Art, un proyecto con identidad propia que hoy se presenta como una exposición dedicada a explorar formatos contemporáneos y digitales para acercar el arte a nuevos públicos mediante experiencias sensoriales innovadoras. Esta iniciativa refleja la evolución natural del ecosistema creativo impulsado por la organización, que mantiene intactos sus valores fundacionales de compromiso, vocación solidaria y comunidad.

En esta edición, la sede también se integra activamente a la experiencia: el Cardinal Shopping se posiciona como un punto de encuentro para la comunidad, emplazado en el corazón de Pilar del Este, una zona en expansión donde más de 8.000 familias y vecinos acceden a servicios y propuestas de cercanía, consolidando el marco ideal para una muestra que reúne talento, innovación y creatividad.

La mirada experta detrás de la selección



Como en cada edición, los espacios participantes fueron evaluados por un jurado integrado por referentes de trayectoria en el ámbito cultural, artístico y profesional, entre ellos Javier Iturrioz, Isabel Firmin Didot, Silvina Bidabehere, María Zunino, Jorge Muradas y Eugenia Choren, junto a Adriana Grin, representante de DArA.

La evaluación contempló criterios de creatividad, innovación, resolución funcional, calidad constructiva, coherencia estética y originalidad conceptual. En las categorías de arquitectura e interiorismo se valoró especialmente el equilibrio cromático, la correcta ejecución de detalles y terminaciones, la circulación real de los espacios y la solidez de la idea rectora. En arte se reconoció la capacidad de una obra para transformar integralmente un ambiente, mientras que en paisajismo se analizaron los principios de unidad, intencionalidad, funcionalidad, impacto visual y asociación vegetal. El objetivo fue distinguir proyectos que reflejen excelencia, identidad propia y una mirada contemporánea del diseño.



Una causa solidaria que define su esencia



Organizada por Amigos del Pilar Asociación Civil, la exposición nació en 1999 con una idea clara: crear un evento capaz de sostener una misión solidaria concreta a través de la creatividad. Ese propósito sigue siendo hoy el rasgo que la distingue dentro del circuito del diseño, ya que la totalidad de lo recaudado se destina a brindar atención odontológica gratuita y calificada a niños de escasos recursos del partido de Pilar.

Desde la creación de sus consultorios odontológicos pediátricos en 2004 y su posterior evolución hacia un sistema de becas que amplió el acceso a tratamientos, el programa social logró un impacto sostenido en la comunidad. Hasta la actualidad se atendieron más de 74.000 niños y se realizaron más de 232.000 prestaciones, cifras que reflejan el alcance real de un proyecto que transforma una necesidad urgente en una solución concreta y continua.

Con la mirada puesta en el futuro, la organización proyecta seguir ampliando el alcance social fortaleciendo el programa odontológico gratuito y generando nuevas oportunidades de colaboración. Entre los próximos objetivos se encuentra la incorporación de espacios destinados a talentos emergentes y el desarrollo de iniciativas junto a universidades de diseño para impulsar a nuevas generaciones creativas.

Así, cada edición no solo deja tendencias, espacios y experiencias memorables, sino también una huella concreta en la comunidad. Ese entramado entre inspiración y compromiso es, en definitiva, el legado que define a Estilo Pilar desde su origen y el motor que impulsa su crecimiento continuo.

Información Estilo Pilar 2026

Fecha: Del 18/03 al 4/04

Lugar: Cardinal Shopping - Domingo Prat 3426, Pilar del Este

Horarios: Para revisar el cronograma concreto de días y horario ingresar al siguiente link: https://www.estilopilar.com.ar/info-util/

Entradas: En Boletería. Cierra 1 hora antes del cierre de la exposición.

Valores:

Entrada general: $15.000

Miércoles, jueves y viernes: promoción 2x1 (no incluye feriados)

Jubilados (presentando acreditación): $10.000

Estudiantes de Diseño y Arquitectura (presentando acreditación): $10.000

Grupos de 4 personas o más: $10.000 por persona

Menores de 14 años: entrada libre

Personas con discapacidad: entrada libre

Sobre Estilo Pilar

ESTILO PILAR es organizada desde 1999 por AMIGOS DEL PILAR Asociación Civil sin fines de lucro. La asociación destina la totalidad de lo recaudado a través del evento para dar atención odontológica calificada y gratuita a niños de escasos recursos del partido de Pilar.

Para llevar a cabo esta tarea, en 2004 se crearon los consultorios odontológicos propios, que funcionaron ininterrumpidamente hasta fines de septiembre de 2014.A partir del 1° de octubre de ese año se inició un sistema de becas que posibilitó que tanto antiguos pacientes, como aquellos nuevos que soliciten atención, puedan ser atendidos con la financiación de Amigos del Pilar en los consultorios del edificio de Bomberos Voluntarios de Pilar. Este nuevo formato fue posible gracias a la participación de profesionales solidarios involucrados con la obra.

Desde el año 2004 hasta mayo de 2021 fueron atendidos 72.793 niños de entre 3 y 12 años, se brindaron 219.295 prestaciones odontológicas. De junio 2021 a agosto 2023 inclusive se sumaron en total 1584 pacientes y 13231 prestaciones.

Con lo recaudado en la última exposición se donó la construcción y el equipamiento de consultorios inclusivos para niños con capacidades diferentes en el Centro de Rehabilitación Pilares de Esperanza.