Ante una nueva y extensa ola de calor pronosticada para los próximos días, Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) solicitó a los usuarios realizar un uso responsable del agua potable, con el objetivo de garantizar la prestación del servicio en toda el área de concesión.

Según informó la empresa, el aumento sostenido de las temperaturas genera un incremento significativo en la demanda de agua, lo que exige un funcionamiento continuo y exigente de los sistemas de producción y distribución. En ese marco, AySA pidió extremar los cuidados y evitar el derroche del recurso, priorizando las actividades esenciales.

El impacto del consumo eléctrico en el servicio

En el comunicado oficial, la compañía explicó que el sistema de provisión de agua potable y de desagües cloacales “se encuentra estrechamente vinculado al suministro de energía eléctrica”, ya que las instalaciones requieren grandes volúmenes de energía para operar de manera normal y correcta.

Durante las jornadas de altas temperaturas, el consumo eléctrico también se incrementa de forma considerable. En ese contexto, AySA advirtió que “si ocurren variaciones de tensión o cortes de energía, esto puede afectar a los sistemas de producción y distribución”, lo que podría derivar en inconvenientes en el servicio, como bajas de presión en la red.

Desde la empresa señalaron que estas situaciones se ven potenciadas cuando el uso del agua supera los niveles habituales, por lo que insistieron en la necesidad de un consumo racional, especialmente en momentos de mayor exigencia para el sistema.

Hábitos para evitar el derroche

AySA remarcó que, sin afectar el consumo básico necesario para la alimentación y la higiene personal, es fundamental adoptar hábitos que reduzcan el uso innecesario del recurso. En ese sentido, el comunicado indicó que “es necesario adoptar hábitos que eviten el derroche del recurso, priorizando las actividades esenciales”.

Además, la empresa sostuvo que “el uso innecesario puede reducirse prestando atención a determinadas acciones cotidianas en las que se desperdician grandes cantidades de agua”, e invitó a los usuarios a informarse sobre prácticas responsables que permitan optimizar el consumo en el hogar.

Para ampliar esta información, AySA puso a disposición su sitio web oficial, donde se brindan consejos y recomendaciones específicas para el cuidado del agua durante períodos de alta demanda.

Recomendaciones y canales de atención

Como medida preventiva, la empresa recordó la importancia de contar con infraestructura domiciliaria adecuada. En ese sentido, señaló que “la instalación de un tanque cisterna y de reserva domiciliaria permite asegurar la disponibilidad del recurso ante eventuales variaciones de presión en la red”, una recomendación clave durante olas de calor prolongadas.

Por último, AySA informó que los usuarios pueden realizar consultas o gestionar reclamos a través del canal de atención autogestionada por WhatsApp al 11-5984-5794. También están disponibles los canales oficiales en Instagram (@aysa.oficial) y Facebook (AySA.Argentina), de 6 a 24 horas, además de la línea telefónica 0800-321-AGUA (2482), con atención las 24 horas.

La empresa reiteró que el cuidado del agua es una responsabilidad compartida y que la colaboración de los usuarios resulta clave para sostener un servicio esencial durante los períodos de temperaturas extremas.