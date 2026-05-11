El Municipio de Pilar y la Cámara de Comercio SCIPA mantuvieron una reunión de trabajo para analizar modificaciones al sistema de estacionamiento medido del casco céntrico, con foco en mejorar la rotación vehicular y reducir las largas estadías que perjudican la actividad comercial.

El esquema vigente permite estacionar de forma gratuita durante las primeras dos horas. Pasado ese período, el conductor abona una tarifa plana por estadía.

Para comerciantes ese modelo no genera los incentivos necesarios para liberar espacios con frecuencia. Los cambios que se evalúan apuntan en una dirección concreta: reducir la franquicia gratuita a una hora y reemplazar la tarifa fija por un cobro fraccionado por hora, con un valor que aún no fue definido. Los cambios, de concretarse, se aplicarían en los próximos días.

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La medida busca que los conductores que necesitan estacionar por períodos cortos encuentren disponibilidad, al tiempo que se desincentiva la permanencia prolongada.

“Estamos trabajando conjuntamente para mejorar el sistema, principalmente para promover más rotación vehicular y disminuir las largas estadías. Agilizar mediante el pago directo con billeteras virtuales”, señalaron fuentes de la Cámara de Comercio de Pilar (SCIPA) a Pilar de Todos, donde incluso no descartaron que el valor de la hora sea “escalonado”.

Otro punto del debate según pudo saber Pilar de Todos es la extensión del sistema hacia un tramo de la Avenida Tomás Márquez, actualmente fuera del área alcanzada por el estacionamiento medido. La incorporación de esa arteria ampliaría la cobertura en una zona de alta circulación comercial.

Serían los mismos comerciantes de esa zona los que habrían elevado el pedido, mediante junta de firmas incluso, ya que notaron que muchos automovilistas dejan en esa zona sus rodados para tomarse el tren, lo que impide la rotación.

También volvió a discutirse la posibilidad de recuperar el estacionamiento en la Plaza 12 de Octubre, espacio que fue desafectado durante la gestión actual y que el sector comercial considera estratégico por su proximidad a los principales corredores del centro.