La Casa de Niños de Somos UPA, en Presidente Derqui, ya cuenta con un generador eléctrico propio para garantizar el suministro de luz ante eventuales cortes, gracias a una donación de la Asociación Amigos del Pilar. En el lugar son cuidados diez niños menores de dos años cuya situación legal aún está en resolución.

El aporte se suma a la lista de entidades beneficiadas por lo recaudado en Estilo Pilar, el evento benéfico que la asociación organiza desde hace más de dos décadas y que este año diversifica su ayuda hacia distintas organizaciones de la comunidad de Pilar.

De los consultorios odontológicos a la ayuda diversificada

Amigos del Pilar trabaja de forma ininterrumpida desde 2004 y, desde 2014, sostuvo consultorios odontológicos gratuitos en la zona. Con esa necesidad hoy parcialmente cubierta por el Municipio, la entidad redirigió parte de su ayuda hacia otros frentes. Así lo explicó Haydée Burgueño, de la Comisión Directiva de Amigos del Pilar, quien señaló que, "debido a que venimos trabajando intensamente desde 2004 y desde 2014 con los consultorios odontológicos, y hoy esa necesidad en cierta medida la está cubriendo el Municipio hemos resuelto diversificar la ayuda y colaborar allí donde más necesitan a la comunidad. Por eso estamos en la Casa de Niños de UPA".

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Sobre la elección puntual de esta donación, Mercy Menditeguy, también de la Comisión Directiva, agregó que "en esta oportunidad surgió la necesidad de ayudar a una Casa de Niños en Derqui donando un generador para que tengan siempre luz y no tengan problemas".

Tres programas para proteger la infancia

Somos UPA es una asociación civil que acompaña a bebés, niños, niñas y adolescentes cuando sus derechos fueron vulnerados. Su trabajo se organiza en tres programas: UPA Hospitales, que acompaña a chicos internados en soledad en centros de Tigre, Malvinas Argentinas, San Isidro y en el Federico Falcón de Del Viso; UPA Casa de Niños, la vivienda que abrió sus puertas hace poco menos de dos meses en Presidente Derqui para cuidar a bebés y niños pequeños mientras se resuelve su situación legal; y UPA Familias, que trabaja con hogares que abren sus puertas para proteger a chicos que necesitan un lugar seguro.

La necesidad constante de leche y pañales

Puertas adentro de la casa de Derqui, la prioridad diaria pasa por sostener insumos básicos. Manuela Moyano, de la Comisión Directiva de Somos UPA, indicó que "estamos agradecidos a Amigos del Pilar la donación del grupo electrógeno que nos va a permitir estar con seguridad ante un corte de luz y seguir operando con tranquilidad". Moyano también se refirió a otras necesidades: "siempre vamos a tener la necesidad de leche y pañales que es algo que gastamos a diario y nos genera un presupuesto enorme. También se pueden sumar donantes mensuales para sostener el funcionamiento de la casa y los sueldos de las cuidadoras".

El trabajo de cuidadoras y voluntarios

Por su parte, Cecilia Almos, también de la Comisión Directiva, explicó que "esta casa funciona gracias a las cuidadoras y a una cantidad enorme de voluntarios que vienen a ayudar con los bebés, a lavar la ropa, a prepararles la comida". Almos remarcó además el rol de quienes sostienen la operación desde afuera: "nosotras somos dos caras pero atrás de todo esto hay un montón de gente y gente como Amigos del Pilar que nos ayudan a que esta casa funciona como está funcionando".

En tanto, desde la Entidad describieron el enfoque de acompañamiento que guía el trabajo diario con los chicos: "muchos niños han vivido rupturas profundas en sus vínculos. Por eso, nuestra tarea no es apurar procesos, sino construir relaciones donde el cuidado sea constante y previsible. Cuando un niño encuentra a alguien que permanece, empieza a sanar incluso aquello que no puede nombrar".

Estilo Pilar abre sus puertas el 29 de octubre

La 21° edición de Estilo Pilar se realizará el 29 de octubre en el desarrollo SLS Pilar Residence, con fines 100% benéficos. Lo recaudado en el evento es la fuente de financiamiento detrás de donaciones como la que recibió ahora la Casa de Niños de UPA en Derqui.

Quienes quieran colaborar con Somos UPA pueden hacerlo a través de su cuenta de Instagram, @somosupa_org.