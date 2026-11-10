“Ningún niño debe vivir sin familia. Cuidar las infancias no es una tarea de unos pocos, es una responsabilidad de todos”. Con estas palabras, marcadas a fuego por una promesa personal y un camino de profunda entrega, Raquel Morales resume el latido de la Fundación Juguemos y Caminemos Juntos, la institución que preside y que da contención y asistencia a niños, niñas y adolescentes derivados de la Justicia y que, por diversas razones no poseen acceso a cuidados o deben permanecer lejos de su entorno familiar.

La Fundación cuenta con tres sedes ubicadas en Pilar y Escobar. En cada una de ellas, la fundación eligió no mirar hacia otro lado. Y lo hacen sabiendo que no se trata simplemente de abrir las puertas de un edificio, sino de tejer una red invisible pero firme que en total sostiene los derechos vulnerados de 119 niños y niñas de entre 0 y 10 años que residen en las tres casitas o forman parte del programa de acogimiento familiar que la institución despliega.

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Detrás de cada caso, una historia que merece ser abrazada

La historia de la Fundación tiene raíces profundas. Nació de una promesa hecha a Suceli, una niña que Raquel conoció en Perú, de donde es oriunda. Ambas estrecharon lazos en una fundación oncológica. Suceli, antes de partir, le pidió que no se olvidara de los demás.

Tras llegar a la Argentina, Raquel comenzó a abrir las puertas de su propio hogar como familia de tránsito y recorrer un largo camino de aprendizaje y compromiso junto a otros niños. Aquel sueño compartido se convirtió en una realidad institucional que hoy abraza a cientos de chicos.

Hoy, el trabajo cotidiano de la fundación desafía la fría burocracia de los expedientes. Como señala Raquel: “No recibimos casos, recibimos niños y cada uno necesita que podamos mirar su historia de manera particular”.

Los chicos llegan a la Fundación derivados por los organismos de protección de derechos tras atravesar situaciones de violencia, negligencia, abandono, abuso o problemáticas de salud compleja.

El primer paso, antes de cualquier diagnóstico, es el amor: por eso el lema fundacional es claro y contundente: “amar es una decisión”.

A partir de allí se despliega un abordaje integral que restituye lo que les fue arrebatado: DNI, salud, educación, terapias especializadas, actividades recreativas y, sobre todo, vínculos afectivos estables.

El desafío del acogimiento

Uno de los pilares fundamentales de la organización es el programa de acogimiento familiar y las familias referentes de fin de semana.

Es imperativo aclararlo: el acogimiento no es una adopción. Se trata de ofrecer un hogar temporal y amoroso mientras se trabaja en la situación judicial de origen del niño, garantizando que no deban crecer en una institución.

“No tienen que ser perfectas, pero sí estar dispuestas a aprender, comprometerse y comprender que el protagonista de esta historia es el niño”, destaca Raquel sobre las familias que se suman.

Atrás de cada tránsito hay un equipo profesional que acompaña, capacita y sostiene, evitando que los adultos queden solos frente a las dificultades.

Festival solidario

El pasado domingo 26 de octubre, la fundación vivió una jornada profundamente emotiva al convocar a sus familias, referentes y equipos de tránsito a un festival solidario.

Más que un evento institucional, fue un espacio para abrazar los logros compartidos, visibilizar la realidad cotidiana que atraviesan los niños y demostrar que Pilar cuenta con una comunidad dispuesta a escuchar y participar.

Cada persona que se acerca, cada voluntario y cada empresa que decide tender una mano, confirma que la infancia no puede esperar.

¿Cómo transformar la realidad?

Sostener tres casitas y un programa de acogimiento demanda recursos constantes que van mucho más allá de la vestimenta o los alimentos: implica garantizar tratamientos, salud mental, educación y contención emocional.

La fundadora es clara en su invitación a la comunidad: “no se trata de ser simples donantes, sino de construir comunidad”. Las formas de colaborar son múltiples y están al alcance de todos:



• Convertirse en Protector de la Niñez: A través de donaciones mensuales automáticas (con herramientas como el botón de Mercado Pago), permitiendo sostener terapias y proyectos de vida estables.

• Donaciones materiales: Ropa y calzado (desde recién nacidos hasta adolescentes), pañales, leche maternizada, artículos de higiene, limpieza y equipamiento para las casitas.

• Voluntariado y profesionales: Sumar tiempo, saberes o especialidades para acompañar a los niños.

• Difusión: Compartir activamente las convocatorias para familias de tránsito y referentes de fin de semana.

“Mi mayor deseo es que ningún niño tenga que preguntarse si alguien lo quiere, si alguien lo espera o si alguien va a cuidar de él”, confiesa Raquel.

La invitación queda abierta sobre la mesa de nuestra comunidad local: dejar de mirar la vulneración como algo ajeno y entender, de una vez por todas, que ningún niño debe vivir sin familia, porque cuidar las infancias es responsabilidad de todos.

Para contactar a la Fundación: Fundación Juguemos y Caminemos Juntos