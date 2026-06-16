La modalidad de los alquileres temporarios caba atraviesa una etapa de reconfiguración profunda. La oferta creció de manera sostenida en los últimos dos años, pero el escenario cambió: menos turismo extranjero, nuevas regulaciones y una competencia más intensa entre propietarios están obligando a replantear estrategias tanto a quienes alquilan como a quienes buscan donde quedarse en Buenos Aires por días, semanas o un par de meses.

Un mercado que creció y se complejizó

Desde la derogación de la Ley de Alquileres en 2023, muchos propietarios que habían migrado al segmento temporario para escapar de la conflictividad de los contratos tradicionales se encontraron con un mercado más competitivo de lo que esperaban. Para fines de 2025, la oferta de alquiler temporario en CABA superaba las 35.000 unidades, con un crecimiento significativo respecto a períodos anteriores. Más opciones disponibles significan más presión sobre los valores y mayor exigencia en términos de presentación, equipamiento y servicio.

Al mismo tiempo, el flujo de visitantes internacionales mostró una caída importante en el último año, lo que redujo la ocupación y obligó a muchos propietarios a replantear sus estrategias. El resultado es un mercado que, visto desde el lado del inquilino, ofrece hoy más posibilidades que antes y con mayor margen de negociación.

Quién usa el alquiler temporario y para qué

La imagen del turista extranjero que llega a Buenos Aires por una semana ya no es el único perfil que sostiene este segmento. El alquiler temporario en CABA tiene hoy una demanda mucho más diversa: profesionales que vienen a trabajar por un período acotado, familias en tránsito durante una mudanza, personas que necesitan una base en la ciudad mientras resuelven una situación habitacional, estudiantes de posgrado o de intercambio que prefieren la flexibilidad de un contrato corto.

Esta diversificación del perfil inquilino es uno de los factores que explica por qué el segmento sigue activo incluso con menos turismo internacional. La demanda interna, que incluye visitantes del interior del país y del conurbano bonaerense, tiene sus propias lógicas y sus propios criterios de búsqueda, y no siempre coincide con lo que busca un viajero extranjero.

Las zonas con más oferta y las que ganan terreno

La mitad de la oferta de corta estadía en CABA se concentra en Recoleta y Palermo, mientras que barrios como Núñez, Colegiales, Chacarita y Belgrano ganan protagonismo por su cercanía a universidades y su buena conectividad. Esta distribución responde tanto a la densidad de servicios como a la tradición turística de esas zonas, aunque en los últimos tiempos empieza a verse un corrimiento hacia barrios más residenciales con mejor relación entre calidad y valor.

Caballito, San Telmo y Villa Crespo también aparecen en la oferta con departamentos amoblados orientados a estadías medianas. Son barrios que combinan acceso al transporte, opciones gastronómicas y una escala urbana que muchos visitantes y residentes transitorios prefieren por sobre las zonas más turísticas y concurridas del norte porteño.

El marco regulatorio y lo que hay que saber

El Gobierno de la Ciudad exige que todos los alquileres turísticos de hasta 90 días se registren en el Registro de Alquileres Temporarios Turísticos, regulado por la Ley CABA N° 6.255. El trámite es gratuito y obligatorio, y se realiza mediante la plataforma TAD. Cada propiedad registrada obtiene un número oficial que es requisito para publicarse en portales digitales, lo que da mayor transparencia y seguridad tanto al propietario como al inquilino o huésped.

Desde comienzos de 2025 rige una resolución que simplificó los requisitos de inscripción, agilizando el procedimiento. Además, los turistas no residentes en el país deben abonar una tasa por noche que se cobra directamente a través de la plataforma donde se realizó la reserva. Para quienes buscan alojamiento temporario como residentes argentinos, esa tasa no aplica.

Qué mirar antes de reservar

Más allá de la ubicación y el valor, hay variables concretas que conviene revisar antes de cerrar cualquier reserva. El equipamiento del departamento es una de las más importantes: no todos los temporarios tienen el mismo nivel de amoblamiento, y la diferencia entre un espacio bien equipado y uno básico puede impactar mucho en la comodidad del día a día. Las fotos no siempre reflejan el estado real, por lo que conviene revisar las reseñas de estadías anteriores cuando están disponibles.

También vale la pena verificar qué incluye el valor publicado. Algunos temporarios manejan un esquema en el que el propietario absorbe las expensas e impuestos hasta un cierto tope de consumo, mientras que en otros el inquilino asume esos costos por separado. Entender esa diferencia evita sorpresas al momento de liquidar la estadía.