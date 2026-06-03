La familia de Benicio Leal, el niño de 8 años de Villa Rosa que lucha contra un tumor maligno de tronco encefálico, alertó que dos personas crearon alias de Mercado Pago similares al oficial para captar donaciones de manera fraudulenta.

El aviso lo lanzó Agostina, hermana de Benicio, a través de las redes sociales de la campaña. Explicó que ambas cuentas apócrifas usan nombres parecidos al alias real para confundir a quienes quieren colaborar.

Puede interesarte

“Vengo con un pedido sumamente importante y urgente, necesitamos que se difunda. Que, por favor, corroboren a quién le transfieren plata. Nosotros nos manejamos solamente con una única cuenta que es de Mercado Pago. Está a nombre de Agostina Ailen Leal, es titular de la cuenta. Por favor, verifiquen y tómense el tiempo para leer a quién le transfieren”, expuso la joven.

"En las últimas 48 horas hemos detectado que hay 2 personas que están intentando truchar el alias, así que, por favor, les pedimos que corroboren bien los datos", señaló Agostina.

Los dos alias apócrifos

Según la información difundida por la propia familia, las cuentas falsas identificadas son muy similares a la original, pero difieren en que no llevan por ejemplo un punto, o en vez de el término “por” figura una “x”.

La única cuenta original es unidosxbeni.027, a nombre de Agostina Ailen Leal. No se reciben fondos mediante otro alias.

El diagnóstico que movilizó a Pilar

Benicio fue diagnosticado el 12 de mayo con DIPG, un tumor maligno de tronco encefálico considerado extremadamente agresivo e inoperable.

Actualmente atraviesa 27 sesiones de radioterapia en el Hospital Austral, con el objetivo de frenar el crecimiento del tumor. Los médicos advirtieron que en Argentina no existe tratamiento curativo para ese diagnóstico.

Por su parte, la familia identificó la posibilidad de acceder a un ensayo clínico en España y necesita reunir los fondos para pasajes y estadía en un plazo de 35 días.

Para ayudar

Quienes puedan colaborar, pueden transferir a una única cuenta: unidosxbeni.027, a nombre de Agostina Ailen Leal