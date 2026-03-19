Las empresas Autopistas del Sol y del Oeste alertaron sobre posibles estafas en el sistema de TelePASE, por lo que recomendaron una serie de medidas para evitarlas.

“La adhesión al sistema se realiza a través del sitio web oficial de TelePASE, el cual cuenta con un entorno seguro que protege todas las transacciones de nuestros clientes. Es importante realizar siempre la gestión a través del link oficial www.telepase.com.ar porque se han detectado sitios espejo fuente de estafas que aparecen al entrar vía buscadores, estas estafas no solo surgen de sitios web sino también se produce de forma más selectiva mediante redes sociales (Facebook, Instagram, X) mediante a cuentas fantasmas y por mensajes privados”, advirtieron desde Autopistas del Sol y Oeste.

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Medios de pago

Además, indicaron que “el medio de pago de las pasadas puede realizarse a través de tarjeta de crédito, tarjeta de débito o mediante Mercado Pago. Cuando el dispositivo no se detecta automáticamente, se activa de forma excepcional un sistema de cámaras con tecnología OCR que registra la patente del vehículo, ya sea como respaldo del sistema o como mecanismo de verificación ante reclamos, para garantizar el cobro”.

“En algunas ocasiones, a partir de reclamos, se ha identificado que la lectura de la patente pudo haber sido incorrecta (por ejemplo, en casos de patentes adulteradas). En esas situaciones, se realiza el reintegro correspondiente. La facturación de TelePASE es quincenal, por ello puede suceder que aparezcan uno o dos débitos en un mismo mes calendario. Es importante recordar que los precios de la tarifa de peaje por la vía dinámica no son los mismos que en el pago manual, ya que existe un beneficio al pagar con TelePASE lo que hace que los montos no sean redondos”, añadieron.

Controles de Seguridad

Por otro lado, indicaron que “TelePASE informa regularmente sobre distintas modalidades de estafas asociadas al servicio”.

“Se han detectado casos de robo de datos vía internet u otras prácticas delictivas. En TelePASE aplicamos distintos controles para cuidar la información de nuestros usuarios y prevenir fraudes. El sitio oficial utiliza conexiones seguras y mecanismos de protección que ayudan a evitar accesos no autorizados y ciberataques. Además, realizamos monitoreos permanentes, controles internos y revisiones periódicas de seguridad para garantizar que el servicio funcione de manera confiable y protegida para todos los clientes”, aseguraron.

“Sin embargo, existen prácticas delictivas sofisticadas que inducen al error de los usuarios, llevándolos a proporcionar datos de cobro a través de la creación de sitios web espejo que simulan ser el oficial de TelePASE: www.telepase.com.ar", advirtieron.

Consejos para evitar fraudes



- Realizar los trámites sólo a través del sitio oficial de TelePASE: www.telepase.com.ar

- Revisar en forma frecuente los consumos a través del homebanking teniendo en cuenta lo informado anteriormente sobre frecuencia de facturación e importes no iguales a los del cobro manual.

- Recibido el resumen, dentro de los 30 días, desconocer cada cargo no realizado y contactarse con TelePASE para denunciar el hecho.

Venta del vehículo con dispositivo de TelePASE

Por otro lado, aclararon que “otra de las razones más frecuentes de débitos no esperados en la tarjeta, es el hecho de no dar de baja el dispositivo y no desvincularlo de la patente al vender el auto” por lo que señalaron que “realizar este trámite evitará inconvenientes de lectura en vías de cobro y tener que abonar pasadas no realizadas”.

“Se puede gestionar la baja a través de Autogestión, o solicitar la baja con el Centro de Atención de cualquiera de las autopistas de la Red. Una vez que se solicitó la baja del dispositivo ante una de las empresas concesionarias, en un plazo de 72/96 hs hábiles, dicha información se compartirá en forma automática con las restantes autopistas de la Red, esto permitirá inhabilitar tu dispositivo de manera rápida y sencilla”, concluyeron.

Información útil

Consultas por TelePASE

Autopistas del Sol

https://www.ausol.com.ar/ciac/telepconsultaform

Whatsapp: +54 9 11 2842 2613

Mail: [email protected]

Autopistas del Oeste

https://www.auoeste.com.ar/ciac/telepconsultaform

Whatsapp: +54 9 11 3935 4465

Mail: [email protected]



Datos de contacto de otras concesiones:

Autopistas Urbanas – AUSA

www.ausa.com.ar

Whatsapp: +54 9 11 5050 0147

Mail: [email protected]

Autopista Acceso Riccheri / Ezeiza-Cañuelas (Corredores Viales S.A.)

www.corredoresvialessa.com.ar

Whatsapp: 11 5082 9900

Mail: [email protected]

[email protected]

Autopistas de Buenos Aires – AUBASA

www.aubasa.com.ar

Teléfono: 0800 - 666 8353

Mail: [email protected]

Camino del Buen Ayre – CEAMSE

www.ceamse.gov.ar

Mail: [email protected]

Autopista Santa Fe:

www.autopista.santafe.gov.ar

Teléfono: 0800 - 122 0140

Telepeaje Plus:

www.telepeajeplus.com

Teléfono: 0810 - 888 8577

Mail: [email protected]

[email protected]

Camino de las Sierras:

https://caminosdelassierras.com.ar/

Mail: [email protected]

Autovía del Mercosur:

www.aumesa.com.ar

Teléfono: 0800 - 555 0126

Mail: [email protected]