La Defensoría del Pueblo de Pilar alertó por una nueva modalidad de estafa que pone en peligro puntualmente a las y los jubilados.

Se trata de una maniobra que empezó a detectarse en la que los delincuentes ofrecen a los adultos mayores la falsa posibilidad de acceder a descuentos en las facturas de servicios.

Según consignaron desde el organismo que conduce Adrián Maciel, la estafa se lleva adelante a través de Whatsapp donde los estafadores envían un mensaje que atrae la atención de sus víctimas con el ofrecimiento de un descuento del 50% en la factura de gas.

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La maniobra la concretan haciéndose pasar por representantes de la empresa Naturgy y una vez que la víctima se muestra interesada, avanzan con la estafa por medio de un llamado telefónico.

“El siguiente paso es un llamado telefónico en el que brindan información sobre supuestas devoluciones de dinero vinculadas con una mala facturación, reintegros de IVA y otros conceptos”, relataron desde la Defensoría para advertir a la comunidad.

Con ese contacto, apelan a “generar confianza a través del diálogo con la víctima” y es ahí donde inducen a realizar transferencias de dinero.

Recomendaciones

Ante la modalidad, desde la Defensoría del Pueblo recomiendan:

No realizar transferencias de dinero; no brindar claves, códigos de seguridad ni datos bancarios.



No permitir el acceso remoto a los dispositivos y desconfiar de llamados o mensajes de personas que se presenten en nombre de empresas de servicios.