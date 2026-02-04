Un nene de 2 años fue rescatado por personal policial tras quedar encerrado dentro de una camioneta estacionada en el shopping Paseo Champagnat, ubicado sobre la colectora de la autopista Panamericana, en Pilar.

El hecho ocurrió alrededor de las 17 de ayer martes, cuando personas que se encontraban en el predio advirtieron el llanto de un niño proveniente del interior de una camioneta Renault Oroch de color bordó.

Al constatar que el menor se encontraba solo y que el vehículo tenía las puertas trabadas y los vidrios levantados, dieron aviso a un efectivo del Grupo de Apoyo Departamental (GAD).

De acuerdo a la información recabada por Pilar de Todos, el niño llevaba aproximadamente 20 minutos dentro del vehículo y había sido dejado allí por sus abuelos quienes se bajaron del auto para realizar compras en el centro comercial.

Al momento de ser rescatado, el nene presentaba signos compatibles con exposición prolongada al calor. Ante esa situación, el efectivo inició un procedimiento para localizar a los responsables del menor.

Intervención policial

Con la colaboración del personal de seguridad del shopping, se realizaron anuncios por el sistema de altoparlantes con el objetivo de dar con los familiares. Al no obtener respuesta tras unos 15 minutos y ante el estado del menor, el policía resolvió intervenir.

El efectivo rompió el vidrio trasero izquierdo de la camioneta y retiró al niño del interior. Una vez fuera del vehículo, el menor fue asistido por personal de seguridad privada, que le brindó hidratación y lo mantuvo en observación.

Minutos después se presentaron los abuelos del niño, un hombre de 44 años y una mujer de 45, quienes indicaron que habían dejado al menor dormido dentro del vehículo mientras realizaban compras. pero que se demoraron más de lo esperado, según indicaron voceros a este medio.

Actuaciones posteriores

En el lugar intervino un móvil del Comando de Patrulla Pilar, que quedó a cargo de las actuaciones correspondientes. No se informó oficialmente si se dispusieron medidas adicionales respecto de los adultos responsables.