Un correo electrónico que circula bajo el asunto "¿Te robaron o perdiste el celular? Línea *910 Bloqueá tu línea y tu celular en un solo paso", y que a simple vista podría hacer creer que es enviado por el Gobierno, se trata de una estafa.

Enviado desde la dirección "[email protected]", el mail apunta a informar sobre la existencia de dicho servicio ofrecido por el Ministerio de Seguridad, el cual efectivamente existe de manera oficial. Sin embargo, en este caso no tiene ningún vínculo con el Gobierno.

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Se trata de una estafa diseñada para robar datos o instalar software malicioso en el dispositivo de la víctima.

Qué dice el mail



El texto del correo explica que “Si te roban o perdés el celular, podés evitar que usen tu línea o intenten vender tu equipo en el mercado informal".

Cuál es el link donde no hay que hacer click

El servicio *910 existe y es legítimo. Este permite bloquear líneas y equipos ante robos, pero se accede llamando desde cualquier teléfono, no a través de enlaces.

El problema en el polémico mail es el link que aparece al final del mensaje, ya sea donde dice “Ver más” o “Desuscribirme”, ya que ambas conducen un enlace malicioso. Hacer click allí puede derivar en el robo de datos bancarios, cuentas personales y servicios digitales, así como en la instalación de malware en el dispositivo. Tampoco hay que cliquear sobre la imagen.

Cómo saber si un correo del Gobierno es legítimo

Toda la información oficial del gobierno argentino se publica exclusivamente en el portal argentina.gob.ar.



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