El secretario de Gobierno, Santiago Laurent, y la secretaria General, Soledad Peralta, visitaron la Casa del Adulto Mayor de Derqui, un espacio municipal que brinda talleres y actividades de contención para vecinos de la tercera edad del distrito.

El recorrido forma parte del acompañamiento que el municipio sostiene en los distintos puntos del Partido de Pilar para este sector de la comunidad.

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La sede se ubica en Araoz Alfaro 1796, esquina Entre Ríos, de Presidente Derqui, y funciona de lunes a viernes de 8 a 15hs.

Días atrás, Pilar centro sumó su propia sed

A fines de mayo, el intendente Federico Achával inauguró una nueva Casa del Adulto Mayor en Tomás Márquez 1165, en el centro de Pilar. El espacio ofrece actividades gratuitas como Stretching, Pilates, Macramé, Baile, Tejido y Yoga, entre otras propuestas recreativas y de bienestar.

"Los adultos mayores tienen un nuevo espacio para encontrarse, compartir y disfrutar plenamente esta etapa de sus vidas", sostuvo Achával en el acto de apertura.