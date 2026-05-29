

Trenes Argentinos Operaciones (SOFSA) adjudicó la compra de repuestos para los coches y las locomotoras de la línea San Martín, el ramal que une Retiro con Pilar. La operación fue asignada a Motora Argentina, empresa controlada por el empresario Augusto Marini y vinculada a las operaciones de la firma rusa TMH en el país. La inversión comprometida supera los u$s100 millones para intervenir material rodante que acumula más de 13 años sin mantenimiento pesado.

La contratación no es la reparación integral que el ramal espera hace años. Se trata de una compra complementaria, mientras el proceso de renovación profunda de las formaciones todavía permanece en etapa de definición. En esa licitación mayor compiten Materfer, Motora Argentina y la UTE conformada por BRF y Emepa, sin fecha de resolución confirmada.

117 coches en fila para intervención pesada

El proyecto central prevé trabajar sobre 117 coches CSR Puzhen remolcados —entre unidades convencionales y furgones— de los 160 que tiene asignados actualmente la línea. Los restantes, muchos de ellos siniestrados o reconvertidos en fuente de piezas, no serán recuperados en esta etapa.

La intervención, denominada técnicamente de “media vida”, incluye trabajos sobre bogies, sistemas de freno, componentes eléctricos interiores y exteriores, sistemas de tracción, bastidores y reparación de daños estructurales en techos y carrocerías. También contempla renovación interior: reemplazo de pisos, cambio de asientos, reparación de puertas y ventanas y revisión de los sistemas de emergencia.

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Uno de los puntos más relevantes del proyecto es la incorporación de equipos de aire acondicionado, una mejora que no había sido incluida en la licitación impulsada el año pasado —luego suspendida— y que tampoco prosperó en la prueba piloto realizada en 2022 en los Talleres Mechita, que nunca se extendió al resto de la flota.

Repuestos más caros que los coches cuando eran nuevos

Los números generaron cuestionamientos en el sector. El costo de intervención supera los u￼s600.000. La inversión total del Estado supera los 100 millones de dólares.

El deterioro de la línea San Martín no responde únicamente a años de mantenimiento deficiente. Distintos especialistas señalan que los coches presentan terminaciones de menor calidad en comparación con otras líneas que también incorporaron material rodante chino, como Mitre, Sarmiento, Roca y Belgrano Sur. Con el tiempo, componentes como ventanas, tapizados y partes interiores acusaron desgaste prematuro, y las intervenciones realizadas fueron siempre parciales: cambios de tapizados, instalación de cámaras y algunas pruebas técnicas que nunca se sistematizaron.

Las 24 locomotoras SDD7, sin fecha de reparación

El parque tractivo del ramal atraviesa un cuadro igualmente crítico. Las 24 locomotoras SDD7 de la línea superaron ampliamente el kilometraje previsto para mantenimiento pesado y su reparación general permanece paralizada. Si bien la compra de repuestos adjudicada a Motora Argentina incluye componentes para esas máquinas, todavía no existe una fecha concreta para el inicio de las tareas.

En las últimas semanas, la ADIF relanzó algunas contrataciones para obras menores de vías, señalamiento y comunicaciones en el tramo Retiro–Palermo, además de trabajos pendientes en la estación José C. Paz. Son intervenciones puntuales que no modifican el diagnóstico estructural de una línea que, para los pasajeros que viajan hasta Pilar, sigue acumulando deudas de mantenimiento sin un horizonte claro de resolución.