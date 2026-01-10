El intendente Federico Achával visitó a los vecinos y vecinas de Pilar que se acercan a los clubes municipales a disfrutar sus vacaciones en el marco del programa “Verano en tu Club”.

La iniciativa se extiende en las 8 sedes con las que cuenta el distrito en las que se ofrecen actividades recreativas, deportivas y en las piletas.

"Qué lindo ver a tantas familias disfrutando de Verano en tu Club y divirtiéndose en estas vacaciones. Con actividades deportivas y recreativas, grandes y chicos pueden encontrarse, compartir y vivir un verano lleno de lindos momentos", destacó el jefe comunal.

Verano en tu club

Desde el Municipio destacaron que “verano en tu club” ofrece actividades deportivas y recreativas gratuitas en las localidades.

Quienes quieran inscribirse o saber más información pueden enviar “Clubes” al WhatsApp de Mi Muni 11-5238-6864.