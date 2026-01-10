Achával visitó a los vecinos que disfrutan de los Clubes Municipales en verano
El intendente destacó que las sedes estarán abiertas en el marco del Programa “Verano en tu Club”. La propuesta incluye actividades recreativas, deportivas y en las piletas.
El intendente Federico Achával visitó a los vecinos y vecinas de Pilar que se acercan a los clubes municipales a disfrutar sus vacaciones en el marco del programa “Verano en tu Club”.
La iniciativa se extiende en las 8 sedes con las que cuenta el distrito en las que se ofrecen actividades recreativas, deportivas y en las piletas.
"Qué lindo ver a tantas familias disfrutando de Verano en tu Club y divirtiéndose en estas vacaciones. Con actividades deportivas y recreativas, grandes y chicos pueden encontrarse, compartir y vivir un verano lleno de lindos momentos", destacó el jefe comunal.
Verano en tu club
Desde el Municipio destacaron que “verano en tu club” ofrece actividades deportivas y recreativas gratuitas en las localidades.
Quienes quieran inscribirse o saber más información pueden enviar “Clubes” al WhatsApp de Mi Muni 11-5238-6864.
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión