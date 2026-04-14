El intendente Federico Achával compartió un nuevo operativo de Inclusión Recreativa con familias en el Club Municipal de Manuel Alberti.

Desde la Comuna expresaron que “estas jornadas tienen lugar en los clubes municipales del distrito con el objetivo de acercar herramientas y acompañamiento a los vecinos y vecinas de todo Pilar”.

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Durante la actividad, el jefe comunal destacó: “Con esta iniciativa buscamos que chicos y chicas puedan integrarse, desarrollarse y vincularse con la comunidad". "Estos espacios son muy importantes, porque nos permiten seguir trabajando para construir una sociedad con más inclusión y solidaridad".

Inclusión Recreativa es una iniciativa municipal que acompaña a chicos y chicas con distintos tipos de discapacidad y a sus familias, con propuestas recreativas y talleres para padres coordinados por especialistas para que compartan sus experiencias y reciban asesoramiento.

También estuvieron presentes el secretario de Gobierno, Santiago Laurent; la titular de Desarrollo Social, Paula González, y el secretario de Integración y Desarrollo Comunitario, Juan Manuel Morales.

"Seguimos generando espacios que abrazan, contienen y acompañan a quienes más lo necesitan", cerró el intendente.

