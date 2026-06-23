El intendente Federico Achával visitó la Casa de las Mujeres del barrio Monterrey, en la localidad de Presidente Derqui.

Se trata del espacio municipal en el que se desarrollan talleres, actividades de formación y propuestas de acompañamiento para las vecinas.

Durante la visita, Achával expresó: “Seguimos impulsando políticas públicas que permitan construir una comunidad más justa e inclusiva. La Casa de las Mujeres es un espacio que acompaña, contiene y brinda herramientas para que las mujeres puedan desarrollarse y salir adelante”.

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La visita también contó con la participación del secretario de Gobierno, Santiago Laurent, y la secretaria General, Soledad Peralta.

"En este espacio que contiene y acompaña son muchas las mujeres que todos los días realizan talleres y actividades que las ayudan a sumar herramientas para poder salir adelante", destacó Laurent.

Mientras que Peralta afirmó: “Creemos en la construcción comunitaria y en la importancia de sostener estos espacios que todos los días reciben a mujeres que participan de talleres y actividades que promueven el desarrollo y la inclusión”.

También estuvo presente la secretaria de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual, Eva Molina, junto a vecinas y trabajadoras de la institución.

“Es fundamental seguir construyendo una comunidad que cuide y acompañe a las mujeres con un Estado presente y cercano en cada barrio”, cerró Achával.