El intendente Federico Achával resaltó la importancia de la nueva plaza de La Pilarica, espacio que el Municipio recuperó para convertirlo en un lugar donde las y los vecinos puedan compartir sus vidas en comunidad y realizar diversas actividades al aire libre.

Desde la Comuna destacaron que la Plaza Pilarica “se transformó en un nuevo espacio de unión y encuentro” y resaltaron la importancia que esté ubicada junto al nuevo Centro de Salud y a la nueva Escuela Secundaria Nº22.

El lugar fue inaugurado por el Municipio en el mes de julio del año pasado y cuenta con nuevo playón deportivo, mobiliario urbano, luminarias LED, parquización y juegos para los más chicos; entre otros espacios para que las familias puedan disfrutar de actividades al aire libre.

En ese marco, el intendente expresó: “Recuperamos espacios públicos porque queremos que las familias puedan encontrarse y disfrutar en sus barrios” y valoró que la Plaza de La Pilarica ya logró convertirse en un punto de encuentro para la comunidad.

“Sabemos de la importancia de recuperar espacios públicos y nos alegra ver que las familias los puedan disfrutar durante todo el año”, completó.