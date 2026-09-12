El intendente Federico Achával participó de un encuentro junto a jefes comunales de distintas ciudades del país para debatir sobre el uso de la Inteligencia Artificial aplicada a las gestiones locales.

Fue en la Corporación Andina de Fomento - Banco de Desarrollo de América Latina, donde compartieron experiencias y reflexionaron sobre el impacto de la herramienta tecnológica en las gestiones municipales.

Durante la jornada, los jefes comunales intercambiaron miradas sobre las oportunidades que ofrecen estas herramientas “para mejorar los procesos de gestión, optimizar recursos y generar respuestas más eficientes y cercanas frente a las necesidades de las comunidades”, destacaron desde el Municipio de Pilar.

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La iniciativa se llevó adelante junto a la Red de Innovación Local y se dio en el marco del 5to encuentro de la Coalición de Ciudades para la Inteligencia Artificial de Argentina de la que Pilar es parte.

“Estos espacios nos permiten sumar nuevas herramientas para fortalecer las gestiones locales, brindándole más y mejores soluciones a nuestros vecinos”, destacó Achával al tiempo que expresó la importancia de “compartir experiencias de lo que estamos implementando hoy y pensar los desafíos que tenemos en el futuro y cómo resolverlos de una manera más eficiente, más cercana y más humana”.

Entre otros, participaron los intendentes de Escobar, Ariel Sujarchuk; de Rafaela, Leonardo Viotti; de Concordia, Francisco Azcué; el intendente de Tres de Febrero Rodrigo Aybar; el Jefe de gabinete de Luján de Cuyo, Matías Meric; el Director General de Articulación Tecnológica de Neuquén, Pablo Coronado.

“Construir una IA más humana”

Uno de los expositores del encuentro fue Christian Asinelli, Vicepresidente Corporativo de Programación Estratégica de CAF quien planteó el desafío de “construir una IA más humana, responsable y sostenible”.

“En América Latina y el Caribe, más del 80% de la población vive en ciudades. Es ahí donde la tecnología tiene que demostrar para qué sirve: mejorar la atención, la salud, la seguridad y la gestión pública”, consideró.

Asimismo destacó que “la innovación tiene sentido cuando mejora la vida de las personas”.