El intendente Federico Achával acompañó a los adultos mayores de todo el distrito que se acercaron al Club Municipal Luchetti a disfrutar de “Pilar al Agua”. Esta es una iniciativa que ya está funcionando en todos los clubes municipales que abren sus puertas para que los vecinos y vecinas de todos los barrios de Pilar puedan disfrutar del verano.

“Nos llena de alegría ver a nuestros adultos mayores disfrutando de las piletas municipales en nuestros clubes, que hicimos realidad pensando en que sean lugares de encuentro, de diversión y sobre todo que sean espacios que la comunidad sienta propios y los disfrute", remarcó el jefe comunal.

“Vamos a continuar trabajando en políticas públicas como esta, que nos permiten seguir construyendo en comunidad”, agregó el intendente.

Acompañaron al jefe comunal el secretario de Gobierno, Santiago Laurent; la secretaria General, Soledad Peralta, y el secretario de Integración y Desarrollo Comunitario, Juan Manuel Morales; entre otros concejales y funcionarios del gabinete municipal.