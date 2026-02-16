El intendente Federico Achával acompañó a los vecinos y vecinas de todo el distrito que se acercaron a celebrar el segundo día de los Carnavales 2026 en el Microestadio Municipal Rusticucci.

Fue en la noche del domingo donde las familias pudieron celebrar la cultura e identidad con el ritmo y alegría de las murgas locales.

Junto a los vecinos, Achával destacó: “Nos llena de alegría ver a tantas familias disfrutando de la identidad y la cultura que representan cada una de las murgas y comparsas de nuestros barrios".

"Para nosotros estos espacios son muy importantes, porque permiten que la comunidad pueda encontrarse para celebrar la cultura pilarense”, remarcó el jefe comunal acompañado por el secretario de Gobierno, Santiago Laurent; entre otros concejales y funcionarios del gabinete municipal.

En esta segunda jornada, desfilaron “Murgueros de Manzanares”, “Liberadores de Sueños”, “Los Traidores de Rivera Villate”, “Los Pitucos”, “Los Chiflados de Villa Astolfi”, “Los Indomables”, “Los Bohemios de Del Viso” y “Los Infiltrados”. Además, los vecinos pudieron disfrutar de la música pilarense de “Barra Libre” y del patio gastronómico, entre otras actividades.

Los festejos continuarán este lunes 16 en el Microestadio a partir de las 19:00hs. Las entradas pueden descargarse de forma gratuita ingresando a carnavales.pilar.gov.ar.