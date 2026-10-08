El intendente Federico Achával destacó a la educación y al trabajo como “pilares fundamentales para el desarrollo” en el marco de una jornada en la que acompañó a jóvenes estudiantes del distrito en una recorrida por una planta del Parque Industrial de Pilar.

La actividad se llevó adelante en las instalaciones de la empresa pilarense Starbread, ubicada en el predio fabril, firma que se dedica a la fabricación de alimentos sin gluten.

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Desde la Comuna consignaron que “la visita se llevó adelante con el objetivo de que puedan conocer de cerca el proceso productivo y las distintas áreas que forman parte de la actividad industrial de Pilar”.

En la recorrida también estuvo presente la secretaria General, Soledad Peralta.

“Estamos convencidos de que la educación y el trabajo son pilares fundamentales para el desarrollo. Por eso, seguimos llevando adelante políticas públicas como esta que vinculan a nuestros jóvenes con el mundo productivo”, resaltó el jefe comunal y agregó: “Pilar tiene un enorme potencial industrial que es fundamental para el desarrollo y queremos que nuestros jóvenes sean protagonistas de ese futuro".