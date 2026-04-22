En el primer aniversario de la muerte del Papa Francisco, el intendente Federico Achával lo recordó como “un ejemplo de amor, solidaridad y unión”.

Fue en el marco de una jornada en su memoria que, en el distrito, se concretó en el Centro Comunitario que lleva su nombre y que está emplazado en el barrio La Escondida de la localidad de Presidente Derqui.

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Allí, el intendente compartió las actividades deportivas, recreativas y culturales que todos los días están disponibles para las familias. Lo hizo junto al secretario de Gobierno, Santiago Laurent y a la secretaria General, Soledad Peralta.

“Este lugar que lleva el nombre de Francisco es un espacio de encuentro, que contiene y abraza a toda la comunidad de La Escondida. Acá todos los días las familias pueden compartir, aprender y disfrutar de distintos talleres. Francisco fue ejemplo de amor, solidaridad y unión. Por eso, en este centro que lleva su nombre, esos son los valores que vamos a seguir defendiendo para construir una sociedad más justa", remarcó.