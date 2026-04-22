Achával homenajeó al Papa Francisco a un año de su fallecimiento: “Fue ejemplo de amor, solidaridad y unión”
Así se expresó el intendente al participar de una jornada en su memoria en el Centro Comunitario que lleva su nombre.
En el primer aniversario de la muerte del Papa Francisco, el intendente Federico Achával lo recordó como “un ejemplo de amor, solidaridad y unión”.
Fue en el marco de una jornada en su memoria que, en el distrito, se concretó en el Centro Comunitario que lleva su nombre y que está emplazado en el barrio La Escondida de la localidad de Presidente Derqui.
Allí, el intendente compartió las actividades deportivas, recreativas y culturales que todos los días están disponibles para las familias. Lo hizo junto al secretario de Gobierno, Santiago Laurent y a la secretaria General, Soledad Peralta.
“Este lugar que lleva el nombre de Francisco es un espacio de encuentro, que contiene y abraza a toda la comunidad de La Escondida. Acá todos los días las familias pueden compartir, aprender y disfrutar de distintos talleres. Francisco fue ejemplo de amor, solidaridad y unión. Por eso, en este centro que lleva su nombre, esos son los valores que vamos a seguir defendiendo para construir una sociedad más justa", remarcó.