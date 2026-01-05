El intendente Federico Achával visitó el Municipio de Dolores, ubicado en el centro de la Provincia de Buenos Aires y se reunió con el intendente Juan Pablo García.

En el encuentro, firmaron un convenio con el objetivo de fomentar el intercambio turístico, deportivo, y cultural entre los municipios y brindar más y mejores actividades para los vecinos.

"Sabemos que es fundamental generar espacios de encuentro, recreación y descanso para las familias", expuso el intendente de Pilar.

"Por eso seguimos trabajando en conjunto con otros municipios para crear más oportunidades de recreación y disfrute para la comunidad", agregó el mandatario pilarense.



Dolores

Dolores posee una ubicación estratégica, a mitad de camino entre Buenos Aires y Mar del Plata y a sólo 100 km del Partido de La Costa.

Con tres accesos, por ellos pasan dos de las rutas nacionales más importantes: la Autovía Nº 2 y la Ruta Provincial Nº 63.

Cuenta con el único Parque Termal con agua termal tanto dulce como salada, cuyas temperaturas oscilan entre los 35º y 42º.

Enmarcado en un predio de 44 hectáreas con cuatro piletas de agua termal: dos cubiertas con cúpula vidriada para generar microclima y dos descubiertas; además de una quinta pileta recreativa descubierta.