Achával firmó un convenio de intercambio turístico con el Municipio de Dolores
El intendente visitó ese distrito y mantuvo un encuentro con su par Juan Pablo García. “Trabajamos en conjunto para crear más oportunidades de recreación y disfrute para la comunidad”, expresó Achával.
El intendente Federico Achával visitó el Municipio de Dolores, ubicado en el centro de la Provincia de Buenos Aires y se reunió con el intendente Juan Pablo García.
En el encuentro, firmaron un convenio con el objetivo de fomentar el intercambio turístico, deportivo, y cultural entre los municipios y brindar más y mejores actividades para los vecinos.
"Sabemos que es fundamental generar espacios de encuentro, recreación y descanso para las familias", expuso el intendente de Pilar.
"Por eso seguimos trabajando en conjunto con otros municipios para crear más oportunidades de recreación y disfrute para la comunidad", agregó el mandatario pilarense.
Dolores
Dolores posee una ubicación estratégica, a mitad de camino entre Buenos Aires y Mar del Plata y a sólo 100 km del Partido de La Costa.
Con tres accesos, por ellos pasan dos de las rutas nacionales más importantes: la Autovía Nº 2 y la Ruta Provincial Nº 63.
Cuenta con el único Parque Termal con agua termal tanto dulce como salada, cuyas temperaturas oscilan entre los 35º y 42º.
Enmarcado en un predio de 44 hectáreas con cuatro piletas de agua termal: dos cubiertas con cúpula vidriada para generar microclima y dos descubiertas; además de una quinta pileta recreativa descubierta.
