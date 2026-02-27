El intendente Federico Achával acompañó a vecinos y vecinas con discapacidad en un encuentro en el que se realizó una nueva entrega del Pase Libre Multimodal.

Se trata de una herramienta que les permite utilizar el transporte público de manera gratuita.

El operativo se realizó en el Centro Cultural Federal y contó con la participación de una gran cantidad de familias.

Durante la actividad, el jefe comunal destacó: “Realizamos una nueva entrega del Pase Libre Multimodal, una herramienta que nos permite acompañar a personas con discapacidad. En Pilar trabajamos todos los días para acompañar a cada familia que lo necesite y construir una sociedad más justa e inclusiva", remarcó.

El intendente estuvo acompañado por la secretaria de Desarrollo Social, Paula González.

“Vamos a continuar trabajando por un Estado que abrace y tienda la mano a toda la comunidad”, cerró Achával.