El intendente Federico Achával, junto a la secretaria General, Soledad Peralta y el secretario de Gobierno, Santiago Laurent, acompañaron a las familias TEA que recibieron protectores auditivos.

Desde la Comuna expresaron la importancia de “acompañar a los chicos y adolescentes que por su condición padecen hipersensibilidad auditiva”. “Estas herramientas los ayudan a integrarse”, consideraron.

La actividad tuvo lugar en las instalaciones del Centro Cultural Federal donde el jefe comunal expresó: “En Pilar seguimos acompañando a las familias que más lo necesitan”.

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“Esa es nuestra prioridad. Por eso, los estamos acompañando con estos protectores auditivos que reducen el estrés, mejoran la calidad de vida y contribuyen a que los chicos y adolescentes con TEA puedan participar en la vida en comunidad”, completó el intendente.

Las personas con TEA o con otro tipo de trastornos tienen muy poca resistencia a los sonidos fuertes por lo que requieren el uso de estos protectores auditivos que son fundamentales para amortiguar el ruido de la vida cotidiana y reducir la ansiedad que muchas veces sienten por el ruido extremo, mejorando significativamente su calidad de vida.

En la actividad participaron también la secretaria de Desarrollo Social, Paula González, y el titular de Desarrollo Comunitario, Juan Manuel Morales.

"Un Pilar más justo y solidario se construye impulsando políticas públicas que escuchen, abracen y acompañen a quienes lo necesitan”, cerró el intendente.

