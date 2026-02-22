Vecinos del distrito celebran durante este fin de semana un nuevo aniversario de la Firma del Tratado del Pilar, pacto que en 1820 sentó las bases del federalismo en el país.

La celebración se lleva adelante en el Paseo del Centro, donde el Municipio propuso una agenda de actividades y espectáculos para toda la familia, con epicentro en la Plaza 12 de Octubre.

El evento, contó este sábado con la participación del intendente Federico Achával quien resaltó que “el Tratado del Pilar simboliza la unión, la paz y el diálogo entre los argentinos”.

“En Pilar estamos orgullosos de nuestra identidad e historia, por eso estamos en el Paseo del Centro, un lugar que recuperamos y transformamos, celebrando un nuevo aniversario de la firma del Tratado del Pilar. Nos llena de alegría ver a tantas familias, artistas y vecinos disfrutando de este espacio”, destacó el jefe comunal.

A lo largo de la jornada las familias pilarenses disfrutaron de shows de música en vivo a cargo de bandas locales, danzas típicas, ferias y una muestra productiva; entre otras actividades.

Desde la Comuna destacaron que el evento cultural “combinó la identidad e historia pilarense con modernidad, tecnología, industria y una mirada al futuro”.

Los festejos continuarán este domingo con el desfile tradicionalista, que tendrá lugar en el Paseo del Centro, a partir de las 18hs.

Acompañaron al intendente el secretario de Gobierno, Santiago Laurent, y la secretaria General, Soledad Peralta; entre otros concejales y funcionarios del gabinete municipal.