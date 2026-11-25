“Creemos que el Estado debe abrazar, acompañar y estar cerca de quienes más lo necesitan. Trabajamos para eso todos los días”, sostuvo el intendente Federico Achával durante un encuentro con familias de distintas localidades de Pilar, realizado en la Casa de Desarrollo Humano de Tribarrial.

El jefe comunal estuvo acompañado por la secretaria General, Soledad Peralta, en una actividad que se enmarca en el acompañamiento que el Municipio sostiene con las familias del distrito, informó la comuna.

Oportunidades y proyectos de vida

“Nos encontramos con vecinos que, a través de sus historias de vida, nos recuerdan lo importante que es que desde el Municipio sigamos generando iniciativas que les brinden más oportunidades y los ayuden a desarrollar sus proyectos de vida”, destacó Achával.

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“En Pilar sabemos que, cuando las cosas se ponen difíciles, debemos estar presentes para cuidar y contener a cada familia”, remarcó el intendente.

Cerca de los vecinos y vecinas

En tanto, “Cerca de los vecinos y vecinas, con una mirada humana y con mucho compromiso seguimos transformando Pilar y trabajando para mejorar la vida de los pilarenses”, expresó la secretaria General, Soledad Peralta.

Del encuentro también participó la secretaria de Desarrollo Social, Paula González.